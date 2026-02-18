Deportes Concepción enfrenta un complicado arranque de temporada en la Liga de Primera. El elenco lila, que recién ascendió de la Primera B, no ha podido sumar puntos en sus primeros partidos y se ubica como colista absoluto.

El debut fue con derrota ante O’Higgins, luego sufrió en su visita a la UC en el Claro Arena y ahora último dejó escapar la chance de sumar en el clásico ante Universidad de Concepción. Para peor jugadores que llegaron como refuerzos estrellas como Mauricio Vera se fueron en pleno mercado de fichajes y Joaquín Larrivey recibió dos fechas de sanción por su roja ante el Campanil.

ver también Llegó como gran refuerzo a Deportes Concepción, jugó 162 minutos y ahora se marcha para jugar Copa Libertadores

Por lo que se transformó en una verdadera tormenta perfecta. Lo que Patricio Almendra asumió y reflexionó sobre la presión de jugarse el puesto en la jornada que se avecina. “Siento que desde el día uno me estoy jugando el puesto. En las condiciones que asumimos, había que ganar y demostrar las capacidades para estar en un equipo tan importante como Concepción. Siempre hay formas y maneras de enfrentar esta complicada situación. Debemos levantarnos”, recalcó este miércoles.

Concepción marcha último con cero puntos en las primeras tres fechas.

“Hemos estado cerca. Los últimos 50 minutos -frente a la U de Conce- fueron los más bajos. Cometimos errores de funcionamiento donde me hago responsable. Esperamos preparar de la mejor manera el partido del viernes”, agregó el estratega.

Ahora Almendra recalcó que este no es el momento más complicado que ha enfrentado en el Conce. Por lo que recalcó que están las energías para remontar este delicado momento.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Cómo crees que será la temporada 2026 de Deportes Concepción? ¿Cómo crees que será la temporada 2026 de Deportes Concepción? Ya votaron 0 personas

“El momento más ingrato fue en 2008 cuando tuvimos que decidir si el equipo seguía participando. Hoy la presión es distinta. Es bonita. Tenemos que consolidar al club en primera división. Llevamos tres fechas y no debimos perder en dos. Pero vamos por nuestra revancha. Los jugadores son los actores principales y quieren eso. Mientras yo vea eso, no voy a dejar de insistir”, sentenció.

ver también “Clásico es…”: el picante mensaje de figura de la U de Conce tras vencer a Deportes Concepción

¿Cuándo juega Deportes Concepción?

El elenco lila vuelve a jugar este viernes 20 de febrero cuando sea local por la fecha 4 de la Liga de Primera. Deportes Concepción recibe a Cobresal a las 20:30 horas en un duelo clave por la permanencia de Patricio Almendra.

Publicidad

Publicidad

Así marcha la tabla de la Liga de Primera. Cabe consignar que se investigará la denuncia sobre Calera, por lo que podría moverse el orden en los próximos días.

Tras ello, cierra el mes de febrero visitando a Coquimbo el 28/2. Ya para el mes de marzo se avecinan los partidos ante Ñublense y Audax Italiano.

Publicidad