Parecía un hecho. Tras jugar con Huachipato en Venezuela por Copa Libertadores, el delantero Maximiliano Gutiérrez partiría con destino a Independiente de Avellaneda, donde partiría en calidad de préstamo por todo el 2026.

Durante el último miércoles, se llegó a un acuerdo con Huachipato para la cesión del extremo de 21 años, con la opción de compra por su pase en US$2 millones de dólares si se cumplían una serie de objetivos. Menos de 24 horas después, la operación está caída.

Maxi Gutiérrez no irá a Independiente

Según reveló el periodista Facundo Sánches de la cadena DSports, la FIFA le impuso una nueva inhibición al “Rojo”, que le impedirá presentar al oriundo de Chiguayante como incorporación. Lo anterior, a raíz de una millonaria deuda que debe pagar.

En concreto, el ente rector del balompié mundial ordena a Independiente al pago de US$1.5 millones de dólares que todavía no le pagan al mediocampista ecuatoriano Fernando Gaibor, actualmente en Alianza Lima de Perú, a raíz de su paso por el club entre 2018 y 2019.

Si la escuadra de Avellaneda no cancela esta deuda a la brevedad, se verá impedido de realizar fichajes por tiempo indefinido, hasta que se ponga al día con el futbolista. Así las cosas, Maxi Gutiérrez deberá regresar a Chile, para ponerse a las órdenes de Huachipato.

Los números del chileno en 2026

En su actual temporada, donde es el futbolista nacional del momento, Maximiliano Gutiérrez registra entre Liga de Primera, Supercopa y Libertadores un total de 425 minutos en cinco juegos, donde registra tres goles.

¿Cuándo volvería a jugar?

A menos que Independiente logre levantar a la brevedad esta inhibición desde la FIFA, el delantero regresará a Huachipato, que este sábado 21 de febrero recibirá en Talcahuano a Palestino desde las 12:00 horas.

