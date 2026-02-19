Un triunfo histórico consiguió este miércoles O’Higgins en la Copa Libertadores, porque por la ida de la Fase 2 derrotó al poderoso Bahía en el estadio El Teniente de Rancagua.

El equipo celeste se hizo fuerte en casa y se quedó con una victoria por 1-0, gracias al golazo del argentino Francisco González a los 3 minutos de partido, quien colgó la pelota en el ángulo con un zurdazo.

O’Higgins se puso en ventaja en la serie pero no tiene tiempo para celebrar, puesto que este mismo sábado se tiene que medir ante Colo Colo, situación que tiene en alerta al entrenador Lucas Bovaglio.

ver también O’Higgins logra un triunfo de oro ante Bahía y sueña con clasificar en Copa Libertadores

Lucas Bovaglio anticipa el partido con Colo Colo

El DT de los rancagüinos habló en conferencia de prensa tras el partido y le preguntaron si va a dosificar para el encuentro con los albos, pensando en la revancha de la próxima semana en Bahía, situación que dijo que está analizando.

“En el medio tenemos a Colo Colo, muy poco tiempo de recuperación. Veremos mañana (jueves) en la mañana, cuando nos reencontremos con los muchachos, cómo están”, dijo el estratega.

Francisco González marcó el único gol de O’Higgins ante Bahía. Foto: Jorge Loyola/Photosport

Publicidad

Publicidad

“La verdad es que cuando empiezas a jugar tan seguido tienes que tomar decisiones muy finas, y bueno, las tomaremos seguramente hasta el día viernes, en el entrenamiento, para ver cómo están y cuál va ser el equipo que vamos a presentar el sábado”, puntualizó.

Por último, y como es un clásico, se quejó por el poco tiempo entre un partido y otro: “la preparación del partido va a ser muy poca, casi nula, pero tenemos un rival como Colo Colo, que eso invita y nos desafía para buscar nuevamente un triunfo en casa. No tengo dudas de que el sábado vamos a ir en búsqueda de esa victoria”.

ver también ¡Escándalo! El polémico gol anulado por el VAR a O’Higgins en la Copa Libertadores

¿Cuándo y a qué hora juega O’Higgins vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido de O’Higgins y Colo Colo por la cuarta fecha de la Liga de Primera se jugará este sábado 21 de febrero, a partir de las 18:00 horas, en el estadio El Teniente de Rancagua.

Publicidad