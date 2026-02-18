El fútbol chileno sigue dando la pelea en la fase previa de la Copa Libertadores 2026 con el debut de su segundo representante. Este miércoles 18 de febrero desde las 19:00 horas O’Higgins se enfrenta a Bahía tratando de dar el primer golpe.
El elenco dirigido por Lucas Bovaglio viene encendido en la Liga de Primera y espera demostrar ese nivel ante el cuadro brasileño. El duelo promete y podrás seguir todos los detalles de lo que ocurra en Rancagua junto a RedGol a continuación.
Revisa las formaciones y sigue el relato del duelo entre O’Higgins y Bahía por Copa Libertadores
