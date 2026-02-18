Es tendencia:
Copa Libertadores

O’Higgins vs Bahía – Minuto a minuto, resultado y dónde ver el partido de Copa Libertadores

Los Celestes saltan a la cancha para dar el primer golpe ante el elenco brasileño. Sigue todos los detalles del partido con RedGol.

Por Jp Viluñir Silva

O'Higgins hace su debut en la Copa Libertadores ante Bahía.
© JORGE LOYOLA/PHOTOSPORTO'Higgins hace su debut en la Copa Libertadores ante Bahía.

El fútbol chileno sigue dando la pelea en la fase previa de la Copa Libertadores 2026 con el debut de su segundo representante. Este miércoles 18 de febrero desde las 19:00 horas O’Higgins se enfrenta a Bahía tratando de dar el primer golpe.

El elenco dirigido por Lucas Bovaglio viene encendido en la Liga de Primera y espera demostrar ese nivel ante el cuadro brasileño. El duelo promete y podrás seguir todos los detalles de lo que ocurra en Rancagua junto a RedGol a continuación.

Revisa las formaciones y sigue el relato del duelo entre O’Higgins y Bahía por Copa Libertadores

¡O'HIGGINS A PELEAR A NIVEL INTERNACIONAL!

¡Muy buenas tardes, redgoleras y redgoleros! Nos volvemos a encontrar para traerte todos los detalles del estreno de los Celestes ante Bahía en la Copa Libertadores.

