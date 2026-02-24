Es tendencia:
Champions League

¿Dónde ver Real Madrid vs. Benfica? Horario y qué canal transmite EN VIVO playoffs de Champions League

El conjunto merengue buscará cerrar la serie en un partido que promete robarse todas las miradas en Europa.

Por Franccesca Arnechino

El cuadro merengue busca cerrar la serie con un triunfo.
© Getty ImagesEl cuadro merengue busca cerrar la serie con un triunfo.

El Real Madrid y el Benfica vuelven a verse las caras en el choque decisivo por la vuelta de los dieciseisavos de final de la UEFA Champions League.

El partido de ida no estuvo exento de polémicas: el cruce entre Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni terminó con sanción para el argentino por un presunto insulto racista.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Benfica EN VIVO?

Real Madrid vs. Benfinca juegan este miércoles 25 de febrero, desde las 17:00 hrs. en el Bernabéu, por los playoffs de Champions League.

Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPy si prefieres ver la transmisión de manera online, disponible si estás suscrito al servicio de streaming Disney+ Premium.

Estas son las señales de los canales según tu cable operador:

ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (HD)
  • ZAPPING: 90 (HD)
“No es racista”: Benfica defiende a Prestianni y toma polémica decisión en la Champions

