Huachipato terminó su aventura internacional y le dijo adiós a la Copa Libertadores. Los acereros no pudieron revertir el resultado de la ida contra Carabobo y, con una caída por 2-1 en Talcahuano, se despidieron del torneo en la fase 2.

El conjunto chileno había visitado Venezuela hace una semana, cayendo por la cuenta mínima en el primer partido. En casa, debía remontar, pero goles de Eric Ramírez (29′) y Edson Tortolero (42′) aumentaron la ventaja de Carabobo. El solitario descuento de Cris Martínez (87′) no fue suficiente.

Eso sí, la histórica clasificación de los venezolanos se vio manchada por un escandaloso final. Y es que, después del partido, el DT de Carabobo, Daniel Farías, protagonizó un momento inesperado en Talcahuano.

Según el reporte de Sabes Deportes, el entrenador no esperó la orden de Conmebol para asistir a conferencia de prensa, donde, sin recibir preguntas, denunció racismo y xenofobia por parte de los fanáticos de Huachipato.

El DT de Carabobo terminó indignado tras vencer a Huachipato en la Copa Libertadores | Photosport

Carabobo denuncia racismo y xenofobia tras duelo contra Huachipato en la Copa Libertadores

El DT de Carabobo no fue el único que reclamó por parte de la delegación venezolana. El futbolista Alexander González también denunció a los hinchas locales por cantos xenófobos, difundiendo un video donde se escucha a la fanaticada cantar “el veneco tiene hambre”.

“Así nos tratan afuera, pero no pasa nada. No hay mejor victoria que una victoria contundente. La verdad teníamos más hambre, pero de goles, porque fuimos mucho más“, fue la respuesta del seleccionado venezolano.

En síntesis

Carabobo eliminó a Huachipato de Copa Libertadores con un marcador global de 3-1.

El DT Daniel Farías denunció racismo y xenofobia de la hinchada local tras el partido.

El jugador Alexander González adjuntó pruebas y publicó un video de la hinchada de Huachipato con cánticos xenofobos.