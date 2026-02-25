Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Superclásico

Juega en Colo Colo, conoce bien a Meneghini y lo amenaza para el Superclásico: “Voy a…”

El delantero de Colo Colo Maximiliano Romero habló del Superclásico y el reencuentro con Paqui Meneghini, ahora en U. de Chile.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
Se conocen de O'Higgins y se reencuentran en el Superclásico
© PhotosportSe conocen de O'Higgins y se reencuentran en el Superclásico

El fútbol chileno vive una semana especial, porque este domingo 1 de marzo se disputa un nuevo Superclásico entre Colo Colo y U. de Chile. Los albos reciben a los azules a las 18:00 horas en el Monumental.

El tradicional duelo entre los equipos más grandes del país tendrá varios condimentos. Por un lado está el dispar momento de los equipos y por otro el regreso de Juan Martín Lucero a Macul, su casa antes de fichar por la U.

Además, está el caso de Maximiliano Romero, delantero de los albos que se reencontrará con Paqui Meneghini, ahora DT de los azules. Ambos coincidieron en O’Higgins durante 2025 y ahora se enfrentarán en veredas opuestas en uno de los partidos más importantes del año.

En D Sports, el atacante declaró en la previa que “compartimos seis meses y nos fue bastante bien. Para mí es un gran entrenador, el fútbol hoy depende de puntos y a él no se le están dando, pero es un buen técnico”.

El delantero de Colo Colo conoce bien a Meneghini por su paso por O’Higgins | Photosport

El delantero de Colo Colo conoce bien a Meneghini por su paso por O’Higgins | Photosport

Con importante cambio: la formación que prepara Colo Colo para el Superclásico con la U

ver también

Con importante cambio: la formación que prepara Colo Colo para el Superclásico con la U

Maximiliano Romero y su reencuentro con Paqui Meneghini en el Superclásico

“En O’Higgins se le dio por muchos factores. Hoy a Paqui Meneghini no le está yendo bien, y espero que este fin de semana tampoco le vaya bien. Le deseo lo mejor y ojalá pueda ganar el partido de la fecha siguiente”, dijo Maximiliano Romero.

Publicidad

Hay un par de jugadas que ya se las conozco, así que esta semana voy a estar haciendo la tarea para que no me pueda sorprender con nada”, declaró también el futbolista.

Lee también
"Es el que potencia a Aquino...": ¿Correa o Romero para el Superclásico?
Colo Colo

"Es el que potencia a Aquino...": ¿Correa o Romero para el Superclásico?

El ambicioso plan de Colo Colo para asegurar a Maximiliano Romero
Colo Colo

El ambicioso plan de Colo Colo para asegurar a Maximiliano Romero

El gran dilema de Colo Colo para el Superclásico con la U
Colo Colo

El gran dilema de Colo Colo para el Superclásico con la U

Garin gana en su momento más difícil y le deja una lección a los niños
Tenis

Garin gana en su momento más difícil y le deja una lección a los niños

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo