El fútbol chileno vive una semana especial, porque este domingo 1 de marzo se disputa un nuevo Superclásico entre Colo Colo y U. de Chile. Los albos reciben a los azules a las 18:00 horas en el Monumental.

El tradicional duelo entre los equipos más grandes del país tendrá varios condimentos. Por un lado está el dispar momento de los equipos y por otro el regreso de Juan Martín Lucero a Macul, su casa antes de fichar por la U.

Además, está el caso de Maximiliano Romero, delantero de los albos que se reencontrará con Paqui Meneghini, ahora DT de los azules. Ambos coincidieron en O’Higgins durante 2025 y ahora se enfrentarán en veredas opuestas en uno de los partidos más importantes del año.

En D Sports, el atacante declaró en la previa que “compartimos seis meses y nos fue bastante bien. Para mí es un gran entrenador, el fútbol hoy depende de puntos y a él no se le están dando, pero es un buen técnico”.

El delantero de Colo Colo conoce bien a Meneghini por su paso por O’Higgins | Photosport

ver también Con importante cambio: la formación que prepara Colo Colo para el Superclásico con la U

Maximiliano Romero y su reencuentro con Paqui Meneghini en el Superclásico

“En O’Higgins se le dio por muchos factores. Hoy a Paqui Meneghini no le está yendo bien, y espero que este fin de semana tampoco le vaya bien. Le deseo lo mejor y ojalá pueda ganar el partido de la fecha siguiente”, dijo Maximiliano Romero.

Publicidad

Publicidad

“Hay un par de jugadas que ya se las conozco, así que esta semana voy a estar haciendo la tarea para que no me pueda sorprender con nada”, declaró también el futbolista.