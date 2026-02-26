Fue una primera ronda de un ATP 250, sin embargo, tuvo un ambiente espectacular. Estamos hablando de la linda victoria de Cristian Garin sobre el argentino Juan Manuel Cerúndolo en el Chile Open.

Para Gago fue un partido más que especial, debido a que fue su primera victoria luego del fallecimiento de su padre, Sergio Garin, el pasado 24 de enero. El Tanque quería dedicarle una victoria a su papá.

El ambiente estaba caliente en San Carlos de Apoquindo y los hinchas empujaron a Garin, que dio vuelta el partido ante Cerúndolo para ganar por 3-6, 6-3 y 6-3 en la arcilla de Las Condes.

Federico Coria se emocionó con la victoria de Cristian Garin

A pesar que la victoria de Garin fue contra un argentino, el también transandino Federico Coria se emocionó con el resultado del Tanque, debido a que vivió una linda historia con la familia del ariqueño.

“En épocas de Futures, que es una etapa donde se pierde plata, normalmente los clubes o la organización te ayudan y te ofrecen ir a casas de familia. Y en un torneo acá en Santiago, me ofrecieron la casa de alguien y ese alguien era Cristian Garin y su familia, que me abrieron las puertas de su casa cuando Cristian tenía 13 años”, recordó Coria en diálogo con As.

Cristian Garin quiere seguir ganando en el Chile Open. Foto: Felipe Zanca/Photosport

“Yo tengo un cariño muy grande por él, por su familia y la verdad que, aunque jugó con un argentino (Juan Manuel Cerúndolo), me pareció muy conmovedor verlo a él ganar y ver a su mamá y su hermano muy emocionados“, agregó Federico Coria.

Cristian Garin vuelve a la cancha este jueves, cuando desde las 18:00 horas se mida con Sebastián Báez por los octavos de final del Chile Open.

