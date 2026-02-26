Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Tenis

Cristian Garin vs. Sebastián Báez: Horario y qué canal transmite EN VIVO el Chile Open 2026

Cristian Garin se enfrentará a Sebastián Báez por los octavos de final del Chile Open 2026.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Garin va por los octavos de final del Chile Open 2026.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTGarin va por los octavos de final del Chile Open 2026.

Continúa la acción en el Chile Open 2026 y este jueves todas las miradas estarán puestas en el choque entre Cristian Garin (93°) y el argentino Sebastián Báez (52°), quienes se verán las caras por los octavos de final.

Será el cuarto duelo entre ambos en el circuito, con ventaja para el trasandino, que domina el historial por 2-1 y asoma como favorito en la previa.

Pero ojo, porque “Gago” tiene un recuerdo positivo en el enfrentamiento más reciente. Fue en el ATP Masters 1000 de Miami 2023, donde el chileno se impuso con autoridad en dos sets, por 7-6(2) y 6-3.

Cristian Garin vs. Sebastián Báez: Horario y dónde ver EN VIVO

El partido entre Cristian Garin y Sebastán Báez se juega este jueves 26 de febrero no antes de las 18:30 horas de Chile en el Court central Jaime Fillol, por los octavos de final del Chile Open.

El partido de Cristian Garin por el ATP 250 de Santiago va de manera exclusiva por la señal de TNT Sports Premium en televisión. Adicionalmente, podrás seguir ONLINE el certamen santiaguino por la plataforma HBO Max en Chile y, en el exterior, mediante Tennis TV, ambas aplicaciones previo pago de una suscripción mensual.

Alejandro Tabilo vs. Thiago Tirante: Horario y qué canal transmite EN VIVO el Chile Open 2026

ver también

Alejandro Tabilo vs. Thiago Tirante: Horario y qué canal transmite EN VIVO el Chile Open 2026

Estos son los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 – 855
  • DTV: 631 – 1631
  • ENTEL: 242 – 243
  • CLARO: 190 – 490
  • GTD/TELSUR: 71 – 845
  • MOVISTAR: 486 – 931
  • TU VES: 504
  • ZAPPING: 99
Publicidad
Lee también
El argentino que se emocionó con el triunfazo de Cristian Garin
Tenis

El argentino que se emocionó con el triunfazo de Cristian Garin

Garin vs. Baez: ¿Dónde y a qué hora ver el Chile Open?
Tenis

Garin vs. Baez: ¿Dónde y a qué hora ver el Chile Open?

¡Para ir a cuartos! Los duros escollos de Tabilo y Garin en Chile Open
Tenis

¡Para ir a cuartos! Los duros escollos de Tabilo y Garin en Chile Open

La desconocida conexión de Yandel con este club deportivo
Noticias

La desconocida conexión de Yandel con este club deportivo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo