Continúa la acción en el Chile Open 2026 y este jueves todas las miradas estarán puestas en el choque entre Cristian Garin (93°) y el argentino Sebastián Báez (52°), quienes se verán las caras por los octavos de final.

Será el cuarto duelo entre ambos en el circuito, con ventaja para el trasandino, que domina el historial por 2-1 y asoma como favorito en la previa.

Pero ojo, porque “Gago” tiene un recuerdo positivo en el enfrentamiento más reciente. Fue en el ATP Masters 1000 de Miami 2023, donde el chileno se impuso con autoridad en dos sets, por 7-6(2) y 6-3.

Cristian Garin vs. Sebastián Báez: Horario y dónde ver EN VIVO

El partido entre Cristian Garin y Sebastán Báez se juega este jueves 26 de febrero no antes de las 18:30 horas de Chile en el Court central Jaime Fillol, por los octavos de final del Chile Open.

El partido de Cristian Garin por el ATP 250 de Santiago va de manera exclusiva por la señal de TNT Sports Premium en televisión . Adicionalmente, podrás seguir ONLINE el certamen santiaguino por la plataforma HBO Max en Chile y, en el exterior, mediante Tennis TV , ambas aplicaciones previo pago de una suscripción mensual.

Estos son los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 – 855

DTV: 631 – 1631

ENTEL: 242 – 243

CLARO: 190 – 490

GTD/TELSUR: 71 – 845

MOVISTAR: 486 – 931

TU VES: 504

ZAPPING: 99

