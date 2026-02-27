Matías Tucu Sepúlveda hizo historia con Lanús al coronarse campeón de la Recopa Sudamericana en el mítico Maracaná de Brasil. Junto a los granates, el chileno venció en tiempo extra al todopoderoso Flamengo.

Y mientras sigue brillando con el club argentino y sumando minutos, muchos lo piden como fijo en la selección chilena. Eso sí, lo primero en decir fue que por ahora piensa en Lanús, aunque con un ojo en los próximos amistosos de la Roja.

“Queda harto aún. Primero acá, jugamos domingo, miércoles, hartos partidos y estoy preparado para eso”, dijo a AS Chile. Fue ahí que el Tucu se puso en modo selección chilena.

El mensaje del Tucu Sepúlveda para el DT de Chile

Tras coronarse campeón de la Recopa Sudamericana, el Tucu Sepúlveda habló desde Brasil y comentó sus planes junto a la selección chilena. Tras jugar como carrilero izquierdo en U de Chile, el jugador aclaró su nueva posición.

“Estar en la selección es un orgullo para cualquier jugador. Si me toca, voy a estar muy feliz, bienvenido sea y esto me lleva a ir a la selección“, dijo al citado medio, ya con la confirmación de Nico Córdova de que lo tendrá considerado.

¿En qué posición jugará? El Tucu Sepúlveda reveló que en Lanús las hace todas. Tras brillar ingresando en el segundo tiempo, se ha transforado en un polifuncional jugador para el club.

“Como lateral entreno acá y de extremo, así que voy aprendiendo los movimientos y cosas de cada profe. Trato de adaptarme lo antes posible”, cerró el chileno de Lanús.