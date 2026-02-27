Luego de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana junto a Lanús, el director técnico Mauricio Pellegrino volvió a solicitar la contratación de Matías Sepúlveda. Algo que nunca había hecho para el cuadro granate. Pero sí cuando trabajó en Universidad de Chile.

Por aquella época, el Tucu Sepúlveda militaba en el Audax Italiano y Pellegrino se interesó mucho en él después de verlo y sufrirlo en un amistoso de pretemporada. Pero la llegada del volante zurdo al Centro Deportivo Azul no se dio.

No al menos con el Flaco Pellegrino como DT. Después de que Gustavo Álvarez asumió la banca del Bulla, Sepúlveda se integró al plantel. “Es un jugador que conocía de Chile. Lo quise fichar en la U cuando trabajé, después se adaptó a otras diferentes posiciones, obviamente en otros sistemas”, dijo Pellegrino luego de vencer al Flamengo por la Recopa Sudamericana.

Manuel Mayo con Matías Sepúlveda en su presentación oficial por la U. Fue en enero de 2024. (Javier Salvo/Photosport).

El seleccionado chileno aportó con una asistencia al paraguayo José Canale, quien anotó de cabeza. Aunque Sepúlveda también cometió una falta dentro del área que terminó en gol de penal de Jorginho a favor del Mengao. “Es un jugador de calidad, fino y tiene la inteligencia en la cabeza para jugar en varias situaciones”, dijo el DT argentino.

Matías Sepúlveda y Tomás Guidara marcan a Giorgian de Arrascaeta en el mítico Maracaná. (Buda Mendes/Getty Images).

“Eso lo hace un futbolista interesante para incorporarlo. No dudamos cuando tuvimos la posibilidad, la pegada es una de sus virtudes. Pero aparte es un gran chico con muchas ganas de aprender”, valoró el otrora zaguero central del Barcelona de España y el Liverpool de Inglaterra.

ver también La noche soñada de Tucu Sepúlveda: brilló con Lanús y gritó campeón en el Maracaná por la Recopa

Pellegrino da pistas del futuro de Matías Sepúlveda en Lanús: “Llevarlo de a poco”

Mauricio Pellegrino sabía que el salto de Matías Sepúlveda a Lanús iba a tardar un tiempo en el proceso de acostumbramiento. Para asimilar a su nuevo club. Y a sus compañeros. “Queremos llevarlo de a poco para adaptarse al fútbol argentino”, reconoció el estratego.

Matías Sepúlveda en acción por la Roja durante un amistoso ante Perú en Rusia.

“Está en ese camino, lo más importante es que quiere aprender, tiene humildad y se acopló muy bien a los compañeros”, sentenció el Flaco Pellegrino, quien espera darle más minutos progresivamente al Tucu. El formado en O’Higgins ya ha dado destellos de su gran calidad técnica.

Mauricio Pellegrino da indicaciones bajo la lluvia en el Maracaná. (Wagner Meier/Getty Images).

Y ha sumado minutos en partidos importantes, como este que valió un título ante el gigante Flamengo de Brasil. Por lo pronto, el cuadro granate volverá a tener acción este domingo 1 de marzo en la Liga Profesional de Argentina, donde visitará a Defensa y Justicia por la 8° jornada a contar de las 21:30 horas en el estadio Norberto Tomaghello.

ver también Pellegrino tras victoria de Lanús a Flamengo en la Recopa: “En el fútbol eres un príncipe o un sapo”

Revisa el compacto del triunfo de Lanús vs Flamengo en la Recopa Sudamericana

Así va el Lanús de Pellegrino y Matías Sepúlveda en la tabla de la Liga Profesional de Argentina 2026

Lanús se ubica en el 10° puesto de la primera fase en la Liga Profesional de Argentina 2026 al cabo de cinco partidos disputados. La mayoría de los equipos tiene 7 juegos.

En resumen:

Lanús se consagró campeón de la Recopa Sudamericana tras vencer al Flamengo de Brasil.

Mauricio Pellegrino elogió al chileno Matías Sepúlveda tras el partido, donde asistió al paraguayo José Canale.

Lanús visitará a Defensa y Justicia el domingo 1 de marzo por la octava jornada de la Liga en Argentina.