Pese a que la selección de Chile quedó fuera del Mundial 2026 con la peor campaña histórica en unas Eliminatorias, los hinchas ya palpitan el nuevo ciclo rumbo al 2030. Para eso ya se alistan amistosos con miras al siguiente proceso.

Si ya se confirmó un partido de lujo ante Portugal, se espera que para esa doble fecha FIFA en junio se cierre a otra potente selección. Así lo dejaron en claro en DSports, en el programa De Fútbol Se Habla Así.

El periodista Rodrigo López reveló que se cayó el que iba a ser el gran golpe de Pablo Milad con la selección: Alemania. Pese a eso, ahora asoman otros dos temibles rivales en el horizonte como opción.

Los rivales Clase A que puede tener Chile en la fecha FIFA

La selección de Chile tiene dos posibles rivales para su duelo amistoso, que suma al ya confirmado partido con Portugal. Ahí, Erling Haaland y un recordado finalista del Mundial miran de reojo.

La Roja y su pasado amistoso en Rusia /Photosport

“Hay varios nombres. Me descartaron Alemania, que estuvo muy cerca de cerrar, pero por un tema de coincidencia de días no se pudo. Ahora están en la tómbola de posibles Países Bajos y Noruega”, dijo el periodista de DSports.

La Roja tiene antecedente en un Mundial con Países Bajos. En Brasil 2014 cayó por 2-0 ante el llamado Holanda en ese tiempo (que llegó a la final), mientras con Noruega no registra duelos en las últimas décadas.

Por ahora, el equipo sigue al mando de Nicolás Córdova, donde la última información apunta a que se haría cargo de la Roja por todo el proceso de las próximas Eliminatorias.

En resumen:

A pesar de las gestiones de Pablo Milad, el duelo contra los teutones está descartado.

Con Portugal ya confirmado como el plato fuerte, la ANFP busca un segundo rival de peso para la doble fecha FIFA de junio.

Nicolás Córdova se perfila no solo como un interino, sino como el encargado de liderar todo el proceso de las Eliminatorias al Mundial 2030.

