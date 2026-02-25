Es tendencia:
Confirmado: Chile jugará un amistoso antes del Mundial con la Súper Portugal de Cristiano Ronaldo

La ANFP oficializó que el equipo de Nicolás Córdova se medirá ante el cuadro luso antes del certamen planetario.

Por Carlos Silva Rojas

Chile jugará contra Portugal en un amistoso.
© Getty ImagesChile jugará contra Portugal en un amistoso.

Oficial. La selección chilena de Nicolás Córdova sigue sumando rodaje y este miércoles se confirmó un nuevo amistoso para el equipo nacional, que se medirá ante del Mundial ante Portugal.

El cuadro nacional, que quedó en el último lugar de las últimas Eliminatorias Sudamericanas, sigue sumando partidos preparativos, luego de que en la fecha FIFA de marzo jugará ante Cabo Verde y Nueva Zelanda.

La Roja servirá como sparring para el equipo lusitano, que será parte de la Copa del Mundo y jugará en el certamen planetario ante Colombia, Uzbekistán y un ganador de la repesca intercontinental.

ANFP confirma el amistoso de Chile vs Portugal

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional, a través de un comunicado, dio a conocer el amistoso que jugará la Roja ante Portugal de Cristiano Ronaldo, en sede por confirmar.

“La Federación de Fútbol de Chile y la Federación Portuguesa de Fútbol confirman partido que enfrentará a La Roja con el equipo lusitano en la Fecha FIFA de junio”, publicó el organismo nacional.

Cristiano Ronaldo vuelve a jugar con Chile. (Photo by Ian Walton/Getty Images)

Este partido se disputará en Portugal el próximo 6 de junio (sede por definir). Es el tercer partido internacional confirmado en 2026 para el combinado nacional, que también disputará partidos en Nueva Zelanda en el marco de FIFA Series 2026″, agregó.

La Roja, además, de Portugal, jugará otro amistoso antes del Mundial con Arabia Saudita en México.

En síntesis

  • La selección de Nicolás Córdova enfrentará a Portugal en un amistoso el 6 de junio.
  • Chile confirmó partidos preparativos contra Cabo Verde, Nueva Zelanda y Arabia Saudita en 2026.
  • El partido ante el equipo de Cristiano Ronaldo se disputará en sede por definir.
