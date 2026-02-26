Es tendencia:
Recopa Sudamericana

Minuto a minuto, revancha de Flamengo y Lanús: un chileno levantará la Recopa Sudamericana

Erick Pulgar en Flamengo y Matías Sepúlveda de Lanús se ven las caras por la revancha de la Recopa Sudamericana.

Por Diego Jeria

Recopa Sudamericana: la revancha con duelo de chilenos.
Recopa Sudamericana: la revancha con duelo de chilenos.

Duelo de chilenos: Flamengo y Lanús se juegan la revancha de la Recopa Sudamericana, duelo que enfrenta a los campeones de las últimas ediciones de Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Petrodólares: la cuantiosa cifra que rechazó Erick Pulgar para seguir en Flamengo

Petrodólares: la cuantiosa cifra que rechazó Erick Pulgar para seguir en Flamengo

En Flamengo el titular indiscutido, Erick Pulgar, espera liderar a su equipo para dar vuelta la llave. Matías Sepúlveda no quiere ser menos en Lanús y espera tener la consideración del DT, Mauricio Pellegrino.

Un chileno levantará este jueves la Recopa Sudamericana.

Cabe recordar que en la ida de Argentina, Lanús se impuso contra Flamengo por 1-0, con el solitario gol de Rodrigo Castillo.

Alucinan en Argentina con “Tucu” Sepúlveda: Lo comparan con Robben y Matías Fernández

Alucinan en Argentina con "Tucu" Sepúlveda: Lo comparan con Robben y Matías Fernández

Minuto a minuto: Flamengo vs. Lanús por la Recopa Sudamericana

Avisa Flamengo

5'.- Jorge Casrrascal aparece con ventaja por el costado del área visitante y su remate encuentra el tapadón de Nahuel Losada.

¡Comenzó el partido!

1'.- ¡Pitazo! Comenzó Flamengo contra Lanús, por la revancha de la Recopa Sudamericana.

Jugadores a la cancha

Los planteles de Flamengo y Lanús salen a la cancha del estadio Maracaná. El duelo empieza en breve.

¿Qué pasa si empatan?

Según el reglamento, en la Recopa Sudamericana 2026 no vale el gol de visita. En caso de igualdad en la llave se jugará una prórroga de 30 minutos. En caso de mantenerse la igualdad definirán por penales.

El gol de la ida

Lanús se impuso en la ida con el gol de Rodrigo Castillo.

Formación confirmada de Lanús

Sepúlveda espera en la banca de los argentinos:

Formación confirmada de Flamengo

Pulgar en el once titular de los brasileños:

Dónde ver Flamengo contra Lanús

La revancha de la Recopa Sudamericana será transmitido por TV para territorio chileno a través de la señal de ESPN. Online por streaming se podrá disfrutar por Disney+, exclusivamente para usuarios previamente suscritos al plan Premium.

ESPN, Canales según cableoperador

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
ENTEL: 212 (HD)
CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
TU VES: 508 (HD)
ZAPPING: 90 (HD)

Los datos del partido

Flamengo recibe a Lanús este jueves 26 de febrero, desde las 21:30 horas, por la revancha de la Recopa Sudamericana. El duelo se diputará en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera.

Comenzamos la previa

Buenas tardes redgoleras y redgoleros. Comenzamos la previa de la revancha de Recopa Sudamericana entre Flamengo de Erick Pulgar y el Lanús de Matías Sepúlveda. Un chileno levantará el trofeo este jueves y te invitamos a acompañarnos en la espera del duelo y el minuto a minuto con el resultado y los pormenores en vivo.

