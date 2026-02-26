Duelo de chilenos: Flamengo y Lanús se juegan la revancha de la Recopa Sudamericana, duelo que enfrenta a los campeones de las últimas ediciones de Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

En Flamengo el titular indiscutido, Erick Pulgar, espera liderar a su equipo para dar vuelta la llave. Matías Sepúlveda no quiere ser menos en Lanús y espera tener la consideración del DT, Mauricio Pellegrino.

Un chileno levantará este jueves la Recopa Sudamericana.

Cabe recordar que en la ida de Argentina, Lanús se impuso contra Flamengo por 1-0, con el solitario gol de Rodrigo Castillo.

Minuto a minuto: Flamengo vs. Lanús por la Recopa Sudamericana