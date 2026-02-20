Es verdad que todavía no se gana un lugar en la formación titular de Lanús, pero cada vez que entró a la cancha, el volante chileno Matías Sepúlveda dejó su huella. Así ocurrió en la final ida de la Recopa, donde su equipo venció por 1-0 a Flamengo.

Como fue habitual desde su llegada a Argentina, el “Tucu” arrancó en el banco de suplentes, pero en el momento que el Granate necesitaba ponerse en ventaja, el técnico Mauricio Pellegrino decidió su ingreso en reemplazo de una leyenda del club como Eduardo Salvio.

Pese al ruido que generó la sustitución en cierta parte de los hinchas trasandinos, Sepúlveda hizo notar su presencia en la Recopa, no sólo con su despliegue físico, también con su pegada con pierna zurda, que lo tuvo a centímetros de hacer historia.

ver también U de Chile lo extraña, ha jugado apenas 32 minutos en Lanús de Argentina y su DT lo piensa como arma secreta

Sepúlveda se gana ovación en Lanús durante Recopa

Tres minutos después de su ingreso a la cancha, el ex Universidad de Chile tuvo su primera opción del encuentro. Un tiro libre por derecha en diagonal a 23 metros del arco de Flamengo, que ejecutó con maestría y de no ser por el arquero rival Agustín Rossi, abría el marcador.

Sepúlveda se ubicó abierto por el sector derecho del ataque de Lanús, y luego que su equipo se pusiera en ventaja con el cabezazo de Rodrigo Castillo (77′), tuvo la ocasión más clara para convertir. Dentro del área, le pica el balón a Rossi y pega en el horizontal, en lo que pudo ser su consagración.

Pese a lo breve que fue su presencia en cancha, el relator de ESPN, Mariano Closs, destacó que el chileno “entró muy bien“; mientras que el diario deportivo Olé le puso nota 6.5 y señaló que “entró punzante en la derecha, con criterio e idea“.

Publicidad

Publicidad

Los números del “Tucu” en Argentina

Luego de llegar como refuerzo desde la U y firmar contrato hasta diciembre del 2029, Matías Sepúlveda disputó entre Copa Argentina, el Torneo de Apertura 2026 y la Recopa, un total de 82 minutos en seis juegos, donde recibió una tarjeta amarilla.

¿Cuándo es la revancha?

La definición de la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo se disputará este jueves 26 de febrero desde las 21:30 horas en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Publicidad