El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo cumplió este sábado su último entrenamiento antes del duelo de mañana, como visita frente al Getafe, por la fecha 25 de La Liga de España. Los resultados no acompañan, y el castigo al entrenador Matías Almeyda no ayudan.

Sin embargo, el plantel trata de impregnarse de optimismo y así fue como tuvieron una particular jornada, celebrando un inesperado cumpleaños: Francisco Durán, todo un personaje en la historia del Sevilla, cumplió 83 años.

Según detalla el Diario de Sevilla, Durán registra más de 65 años al servicio del club, responsable y propietario del museo del club ubicado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Sevillista histórico: Alexis le afirma la torta de cumpleaños

“Conocido popularmente como Paco El Carpintero, es una leyenda viva del Sevilla Fútbol Club. (…) Tiene su pequeño museo del sevillismo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, justo en la esquina de Preferencia con Gol Sur. Querido por todos los futbolistas que han pasado por el conjunto nervionense, es una de las pocas personas que pueden decir que han consagrado su vida al club, del que parece no se irá hasta el final de sus días”, explican.

Agregan que “este 21 de febrero, el primer equipo del Sevilla ha querido darle una sorpresa en el día de su cumpleaños, invitándolo al entrenamiento en la Cuidad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios donde se le ha obsequiado con una tarta y ha soplado las velas junto a la plantilla y Matías Almeyda“.

En la postal del momento, Alexis Sánchez quedó inmortalizado como uno de los más contentos y amables, fiel a su personalidad alegre, incluso ayudando a Paco El Carpintero a sostener la torta del especial cumpleaños.

Con este envión anímico, Sevilla intentará volver a la victoria este domingo 22 de febrero, contra Getafe, desde las 10:00 horas. Alexis y Suazo están dentro de la citación, aunque sólo el lateral aparece con posibilidad de ser titular.