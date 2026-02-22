Un alivio total fue el que se vivió dentro del cuerpo técnico de la Selección Chilena, tras ver por la televisión como uno de sus principales referentes, Gabriel Suazo, casi le quebraron la pierna izquierda en el duelo donde Sevilla visitó a Getafe.

A poco más de un mes de la gira que tendrá La Roja por Nueva Zelanda, donde enfrentará a rivales mundialistas en el marco de la FIFA Series, no sobran opciones en ese sector del campo, por lo que contar con el mejor contingente para el DT Nicolás Córdova será fundamental.

Una de esas piezas inamovibles dentro de la Selección es Gabriel Suazo, quien como es la tónica en su primera temporada con Sevilla, fue titular en el duelo donde Sevilla derrotó por 1-0 a Getafe, por la jornada 25 de La Liga, aunque casi sufre las consecuencias del juego brusco.

A Gabriel Suazo casi lo rompen en triunfo clave de Sevilla

La acción se produjo en el minuto 25 del primer tiempo, cuando el defensor chileno buscaba por el sector izquierdo del mediocampo rumbo al ataque, sufrió un pisotón por parte del togolés Djené Dakoman. El árbitro del juego, sin dudarlo, le puso tarjeta roja.

La sorpresa fue total en todo el Coliseum de Madrid, en Getafe y más aún en el victimario, quien afirmaba que fue limpio. Sin embargo, al ver la repetición se aprecia como le puso una plancha al tobillo izquierdo de Suazo, que le pudo quebrar esa zona.

Como consecuencia de este hecho, “Gaby” fue reemplazado en el entretiempo donde Sevilla ganó con el tanto del suizo Djibril Sow (64′), y donde el veterano Alexis Sánchez vino desde el banco y jugó los últimos 10 minutos para un triunfo clave en la lucha por la permanencia.

¿Cómo quedan en la Tabla de Posiciones?

Gracias a esta valiosa victoria, el equipo de Gabriel Suazo y el tocopillano escala hasta el 11° puesto de La Liga con 29 unidades y alcanza precisamente a Getafe, aunque se mantiene a escasas cinco unidades de los puestos de descenso, donde hoy está el Elche de Lucas Cepeda con 25.

