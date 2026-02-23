Es tendencia:
Colo Colo

Liberan los audios del VAR que anuló el segundo gol de Colo Colo sobre O’Higgins

La Comisión de Árbitros hizo público el momento en que el VAR alertó una falta previa y la conversación con el juez en Rancagua.

Por Cristián Fajardo C.

Maxi Romero marcó el segundo ante O'Higgins pero fue anulado.
© JORGE LOYOLA/PHOTOSPORTMaxi Romero marcó el segundo ante O'Higgins pero fue anulado.

Colo Colo no pudo disfrutar de un triunfo por más goles, en la victoria por 1-0 ante O’Higgins, luego de que el VAR alertó de una falta previa para anular el tanto de Maximiliano Romero.

Pese a que el ex delantero del cuadro de Rancagua le había pedido perdón a los hinchas en el estadio El Teniente, la alarma para el árbitro fue más llamativa para anular el gol.

Desde el VAR entregaron la clave donde se puede ver que antes de la jugada de gol hubo un codazo de Tomás Alarcón, lo que deja inhabilitado todo lo que prosiguió en la contra.

El codazo de Alarcón en el gol anulado a Colo Colo. Foto: VAR.

El codazo de Alarcón fue visto por el VAR

Fue el árbitro Piero Maza, quien lideró el VAR en el compromiso que Colo Colo venció a O’Higgins por 1-0 en el estadio El Teniente, el que encendió la alarma con la falta.

Por lo mismo el juez Mathias Riquelme fue invitado a revisar la jugada, cuando Maximiliano Romero celebrara el segundo tanto de los albos para cerrar el partido.

Fue cuando le explicaron de un codazo en el inicio de la jugada, lo que frenó las celebraciones y retrocedió todo para cobrar la falta en favor del cuadro de Rancagua.

Revisa los detalles:

