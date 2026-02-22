Es tendencia:
Colo Colo

Colo Colo gana una nueva dupla en su plantel: “Juntos levantarían mucho”

El equipo de Fernando Ortiz disfruta de una nueva conexión en su ataque: el juego de Aquino y la entrega de Maxi Romero.

Por Cristián Fajardo C.

Maxi Romero y Claudio Aquino levantan a Colo Colo.
Poco a poco se va ganando el cariño de los hinchas de Colo Colo el delantero Maximiliano Romero, quien si bien sufrió por su tanto anulado ante O’Higgins, su juego sigue dando que hablar.

Como una nueva carta ofensiva con Javier Correa, el argentino de 27 años promete ser protagonista en el equipo de Fernando Ortíz, con un gran compromiso en los encuentros.

Por lo mismo, se va ganando su espacio en el equipo titular, además que demuestra algo que le penaba a Correa, por lo que es una importantísima variante.

Así también lo entiende Gustavo de Luca, quien en conversación con Redgol, aplaude el atrevimiento y la aparición de Romero en los partidos de Colo Colo, donde asegura que junto a Claudio Aquino darán que hablar.

Maxi Romero y Claudio Aquino se abrazan con el triunfo de Colo Colo. Foto: Jorge Loyola/Photosport

Romero y Aquino sacan protagonismo en Colo Colo

Fue tras el triunfo de Colo Colo por 1-0 ante O’Higgins que los hinchas comenzaron a destacar la labor de Maximiliano Romero, quien pese a no marcar, es parte del juego de los albos.

Así también lo destaca Gustavo de Luca, quien asegura que viene a completar una parte que faltaba en el ataque del cuadro albo, además que lo quiere ver junto con Aquino.

“Sí, es uno de los mejores. Romero empezó bien ,es un 9 que dará buenos dividendos, porque es más 9 que Correa”, explicó.

“Si tiene continuidad, porque lamentablemente tuvo lesiones, pero cada vez que juega es peligroso, le anularon un gol, pero con Aquino juntos Colo Colo levantaría muchísimo”, cerró.

