Deportes Antofagasta comenzó con el pie derecho la nueva temporada de la Primera B tras imponerse por 2-0 ante Rangers de Talca. Sin embargo, pese a este positivo arranque, los Pumas aún no dan por cerrado su plantel y ya confirmaron que un nuevo jugador tiene todo acordado para sumarse al equipo.

Se trata de Marco Oroná, futbolista que se formó en las divisiones juveniles de Universidad de Chile y que en 2024 llegó a ser citado por Marcelo Bielsa para partidos de la Selección de Uruguay. El jugador será el nuevo refuerzo de la escuadra nortina.

Esto fue revelado por el periodista Ramiro Soria de Carve Deportiva a través de sus redes. “Marco Oroná será nuevo futbolista del Antofagasta, equipo que milita en la segunda división chilena”.

“Llega libre tras su paso por Peñarol, donde vio participación únicamente en el equipo de tercera división dirigido por Julio Mozzo”.

El 2026 de Deportes Antofagasta

Los Pumas luchan por el ascenso a la Primera División Nacional y partieron con un triunfo en su debut de Primera B, racha que buscarán mantener durante los próximos meses y, pensando en ello, la escuadra sumó distintos refuerzos estos años.

Entre los jugadores que se sumaron este año se encuentran el mediocampista Diego Rojas, el delantero José Pablo Monreal, el mediocampista Sebastián Leyton y el extremo Kevin Campillay y el defensa Bastián Tapia.

Además de anunciar las renovaciones del capitán Fernando Hurtado, Fabián Manzano y Zacarías Abuhadba para este 2026.