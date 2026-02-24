El proceso de Gustavo Quinteros al mando de Independiente ha sido algo irregular y ahora suma una nueva polémica. Así por lo menos quedó claro este martes, en pleno partido del Rojo en la Liga Profesional de Fútbol de Argentina.

El técnico, que fichara al chileno Maximiliano Gutiérrez desde Huachipato en los últimos días, da que hablar al otro lado de la cordillera luego de cortar a una figura del club. Pero esto no es por rendimiento, sino que por una pelea que hubo entre ambos en camarines.

Y es que luego de caer por 3 a 2 frente a Independiente de Rivadavia en la fecha pasada, el DT tuvo un tenso cruce con uno de sus jugadores. Esto le terminó costando el puesto y sentarse en la banca, algo que no le ocurría desde hace meses.

Gustavo Quinteros de las mechas con figura de Independiente

Gustavo Quinteros dio un golpe a la mesa en Independiente luego de la última derrota. Este martes en el choque que a esta hora tiene el Rojo con Gimnasia de Mendoza, el ex Colo Colo y Universidad Católica cortó a Kevin Lomónaco, una de sus principales figuras.

Kevin Lomónaco fue cortado por Gustavo Quinteros en Independiente. Foto: Getty Images.

El defensor comenzó desde el banquillo en esta jornada, ratificando lo que se venía especulando en la semana. Sin embargo, no fue hasta ahora que se conocieron los detalles detrás de la decisión.

El periodista Gastón Edul reveló en TyC Sports que luego de la caída frente a Independiente de Rivadavia, Gustavo Quinteros encaró al plantel. El DT no tuvo piedad y cuestionó el rendimiento que mostraron en la cancha, algo que no le gustó nada al zaguero.

Kevin Lomónaco levantó la voz y tuvo un tenso cruce con el ex técnico de Colo Colo y Universidad Católica. La situación provocó un quiebre entre ambos, el que se confirmó esta noche con su salida del once estelar del Rojo, cediendo su lugar a Juan Manuel Fedorco.

Lo que más ha llamado la atención es que el defensor vuelve a sentarse en la banca después de varios meses. Fue el 30 de agosto del 2025 cuando se perdió el empate sin goles ante Instituto y no por decisión técnica, sino que por una expulsión en la jornada anterior.

La decisión con Kevin Lomónaco tiene a Gustavo Quinteros en el centro de la polémica en Independiente. El entrenador le da un golpe a la mesa al Rojo y deja claro que nadie tiene camiseta asegurada y mucho menos si le lleva la contra.

¿Cuáles son los números de Gustavo Quinteros en Independiente?

A la espera del duelo con Gimnasia de Mendoza, Gustavo Quinteros ha logrado dirigir un total de 14 partidos oficiales en Independiente. En ellos ha conseguido 6 triunfos, 5 empates y 3 derrotas, con 17 goles a favor y 10 en contra.

