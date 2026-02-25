El fútbol da revanchas y eso lo sabe bien Omar Carabalí. El portero había sido cuestionado en el partido ante Colo Colo, lo que se acrecentó en el partido ante Bahía. Es que el portero recibió el primer gol de los brasileños a los 19 segundos. Lo que complicó la clasificación en Copa Libertadores.

Sin embargo, el golero de 28 años aguantó estoico bajo los tres palos para transformarse en la figura de la noche. Es que con luces propias el golero brilló en el Fonte Nova. En la tanda de penales primero contuvo el remate de Dell. Pero para el final dejó la guinda de la torta.

Carabalí sacó a relucir toda su experiencia y esperó hasta último minuto a Everton Ribeiro. El experimentado volante y capitán de Bahía intentó engañar al chileno, pero su remate fue adivinado y el portero puso a O’Higgins en la fase 3 de la Libertadores.

Lo que fue celebrado por el portero que reveló la clave en esta hazaña del elenco rancagüino. “Quiero agradecer a mis compañeros el esfuerzo. Estábamos cansados. Jugamos un partido complicado hace unos días. Fue un esfuerzo notable de todos”, enfatizó post partido.

Omar Carabalí fue elegido como la figura del partido entre Bahía y O’Higgins

Pero eso no fue todo ya que también agradeció el apoyo de los más de mil hinchas celestes que cruzaron la frontera para vivir una noche histórica en Brasil. “Ayer fueron al hotel. Están locos. Viajaron no se cuántos kilómetros. Confiaron en nosotros, en el proceso y estamos contentos por ellos. También tengo que agradecer a mi familia que siempre me apoya, esto también es para ellos porque son los que siempre están”, sentenció.

¿Cuándo juega O’Higgins?

El calendario indica que ahora O’Higgins debe jugar por la Liga de Primera el sábado 28 de febrero a las 20:30 horas. Tras ello, vendrá la llave de ida por la Copa Libertadores ahora ya para meterse en la fase de grupos o en su defecto pasar a Copa Sudamericana.

Esta definición será ante el ganador de Deportes Tolima y Deportivo Tachira. El partido de ida fue para los colombianos por 1-0, y justamente este jueves se juega la revancha en el Estadio Manuel Murillo Toro.

