La Copa Libertadores de América genera emociones que son difíciles de explicar a alguien que no le guste el fútbol. Una prueba fehaciente de ello se vivió en la previa al juego que tendrá O’Higgins de Rancagua ante los brasileños de Bahía.

En el duelo de ida, que se jugó hace una semana en el Estadio “El Teniente”, más de nueve mil espectadores fueron a acompañar al equipo en la histórica victoria por la cuenta mínima. De cara a la revancha, se movilizaron en masa para seguir al “Capo de Provincia”.

La noche previa al duelo de vuelta por fase 2 de Copa Libertadores, más de 1.200 hinchas de O’Higgins llegaron hasta las afueras del hotel de concentración del cuadro que dirige Lucas Bovaglio para brindar un banderazo de apoyo.

Masivo banderazo de O’Higgins en Brasil

Con lienzos, camisetas y hasta fuegos artificiales, los fanáticos celestes hicieron acto de presencia en el recinto hotelero para acompañar al equipo y darles el último aliento previo al encuentro con Bahía, que definirá su futuro a nivel internacional.

De hecho, en redes sociales se viralizó cómo uno de los jugadores de O’Higgins, el paraguayo Arnaldo Castillo, se sumó a la locura de sus hinchas y cantó con ellos, en una previa histórica para la institución en su vuelta al torneo después de 14 años.

No es lo único, además desde la institución de Rancagua confirmaron que más de 1.000 personas ya tienen su entrada para el duelo en el Arena Fonte Nova, que alberga a más de 50 mil espectadores. Una auténtica mancha celeste en medio del coloso.

¿Cuándo se juega el encuentro?

Con ventaja de 1-0 en el marcador global, O’Higgins buscará pasar a fase 3 de Copa Libertadores cuando enfrente al Bahía de Brasil en el Arena Fonte Nova, este miércoles 25 de febrero desde las 19:00 horas.

