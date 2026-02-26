Se trata de Miiko Albornoz, campeón de la Copa América 2015 con la Selección chilena y también con Colo Colo el 2021, quien actualmente se encuentra como jugador libre en busca de equipo para continuar su carrera.

El lateral chileno-sueco dejó durante el primer semestre del 2025 el Vejle Boldklub de Dinamarca, club al que había llegado en 2022 y con el que consiguió el ascenso a la Superliga danesa en la temporada 2022-23.

Las opciones de Miiko Albornoz

En Argentina, si bien el libro de pases se encuentra cerrado, existen excepciones. Los clubes que vendan o cedan jugadores al extranjero pueden incorporar un reemplazante hasta el 31 de marzo.

Además, hay una ventana especial hasta el 10 de marzo para futbolistas que se encuentran libres negociando contrato.

La MLS también aparece como alternativa, ya que su periodo de transferencias se extiende hasta el 26 de marzo. En caso de optar por continuar su carrera en Chile, el mercado de la Primera B permanece abierto hasta el 12 de marzo.

En Sudamérica aún hay ligas con ventanas vigentes: Brasil cierra el 3 de marzo, Colombia el 6 de marzo, Perú el 15 de marzo, Bolivia el 20 de marzo y Ecuador el 29 de marzo.

Miiko Albornoz sigue en búsqueda de club/Photosport

El presente de Miiko Albornoz

A finales del 2025, el jugador fue invitado por el IFK Norrkoping para participar en un entrenamiento con las divisiones menores del club.

“El jugador profesional dirigió la práctica de hoy. Miiko ha jugado en el BP, el Malmö, la selección chilena y tiene cinco años de experiencia en la Bundesliga”, posteó el club en redes sociales.

“Estamos muy contentos de que haya querido venir a entrenar como invitado hoy y esperamos más oportunidades”, añadieron.