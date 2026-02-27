Sebastián Sáez fue el nombre que se encargó de demostrar que está más vigente que nunca y lo hizo contra Audax Italiano, uno de sus ex clubes, justo para encumbrar a Unión La Calera a la parte más alta de la tabla. Fue en un duelo válido por la 5° fecha de la Liga de Primera que los Cementeros ganaron 3-0.

Y comenzó a resolverse mediante un cabezazo del Sacha Sáez. Corrían 23 minutos cuando el experimentado centrodelantero de 41 años recibió un preciso centro del uruguayo Kevin Méndez. Con un preciso testazo, el ex ariete de Universidad Católica y Everton abrió la cuenta.

Dejó sin chances al portero Tomás Ahumada, quien voló pero no estuvo cerca de sacar la pelota. Ya en el segundo tiempo, un descuelgue ofensivo de Esteban Matus derivó en un derechazo de Federico Mateos. De los pocos aprietos que vivió el golero de los Cementeros Nicolás Avellaneda.

Sebastián Sáez festeja su primer gol ante Audax Italiano. (Andres Pina/Photosport).

En los 69 minutos, nuevamente apareció Kevin Méndez. En esa ocasión, recibió una falta dentro del área de Daniel Piña. El árbitro Cristián Galaz no dudó en sancionar. Dos minutos más tarde, el Sacha Sáez fue el encargado de ejecutar. Con categoría, el ariete engañó rotundamente a Ahumada y puso el 2-0.

Sáez y Méndez arman la gran victoria de La Calera a Audax Italiano

Corría el minuto 78 cuando el Sacha Sáez llevaba dos goles por La Calera vs Audax Italiano y el cuadro local recibió una inesperada roja directa para Juan Manuel Requena por un golpe que dejó tendido a Mateos. Pero que fue revisado en el VAR.

Aunque Galaz no hizo más que confirmar la expulsión para el argentino Requena. Mateos también vio la roja, aunque por doble amonestación en los 89 minutos. Y La Calera encontró el 3-0, un gol que le dio tintes de victoria aplastante al elenco de la región de Valparaíso.

Kevin Méndez tuvo una gran actuación ante los Tanos. (Andres Pina/Photosport).

Una lúcida acción colectiva terminó con un pase entre líneas para el charrúa Méndez, quien superó al golero itálico con un potente tiro raso muy bien ubicado. Fue un triunfo muy contundente para Unión La Calera, que alcanzó los 9 puntos de Huachipato y Colo Colo, aunque tiene un partido más.

Revisa el compacto del 3-0 de La Calera sobre los Tanos

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Unión La Calera alcanzó a los clubes que mandan en la tabla de la Liga de Primera 2026, aunque suma cinco partidos a diferencia de los cuatro que tienen Huachipato y Colo Colo.

