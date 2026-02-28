Este domingo 1 de marzo se vive uno de los partidos más importantes de la Liga de Primera. El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile tendrá su primer capítulo de 2026 con la edición 199 en Primera División.

Este gran encuentro se jugará en el Estadio Monumental de Macul y puede ser un punto de inflexión tanto para albos como para azules.

El Cacique, local en esta jornada 5, buscará ratificar su alza en el certamen, que hoy por hoy lo tiene en la parte alta de la tabla de posiciones con 9 unidades, justamente ante un conjunto azul que no logra despegar y que quiere utilizar al clásico rival como trampolín definitivo. Conoce, a continuación, todos los detalles del partido, horario, transmisión y mucho más.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs. Universidad de Chile?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile se juega este domingo 1 de marzo a partir de las 19:00 horas de Chile en el Estadio Monumental David Arellano por la fecha 5 de la Liga de Primera 2026.

¿Dónde ver por TV y ONLINE el Superclásico 199 entre Colo Colo y la U?

El partido entre Colo Colo y la U será transmitido por televisión a través de la señal de TNT Sports Premium , en los siguientes canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

Publicidad

Publicidad

Adicionalmente, podrás ver lo de manera online y por streaming en vivo, a través de la aplicación TNT Sports en HBO MAX , para usuarios suscritos a la plataforma o SIN COSTO ADICIONAL si ya posees contratados los canales Premium de TNT Sports.

Probables formaciones

Colo Colo: Fernando de Paul; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino; Javier Correa y Maximiliano Romero.

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete y Marcelo Morales y Javier Altamirano; Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas.

Publicidad

Publicidad

Charles Aránguiz y Arturo Vidal asoman como titulares en el Superclásico 199. (Foto: Javier Vergara/Photosport)

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026