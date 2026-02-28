Mientras que el mercado de fichajes cerró hace alrededor de diez días, la grúa televisiva no para. Eso es lo que pretende, por lo menos, TNT Sports, que quiso repatriar a una de sus figuras de cara a lo que será el 2026.

En TNT se le dijo adiós a programas como Show de Goles, ya que, según el medio El Filtrador, “una nueva cúpula de ejecutivos trasandinos ha tomado el control operativo de TNT Sports Chile y llegaron con una misión clara: extirpar el folclore local para profesionalizar la señal bajo una lógica de mercado regional”.

Todo esto ha llevado a que, desde la nueva cúpula, se busque reconectar con ciertos rostros que dejaron el canal en el pasado. Uno de ellos, emblemático, es Claudio Borghi.

¿Llega a TNT Sports?

Una imagen dice más que mil palabras, aseguran por ahí. El interés de TNT Sports en traer de vuelta a Bichi Borghi depende, evidentemente, de que se le pueda sacar de su actual cadena televisiva, ESPN Chile. Es lo que estaría pasando.

Senastián Esnaola, uno de los panelistas de programas como F90, subió una foto bastante decidora, en la que posó con el Bichi. En ella se puede leer: “Grande Claudio Borghi. Éxito para ti y tu familia en los desafíos que vienen”.

Cabe recordar que Claudio Borghi no es el único que tienta a TNT Sports. El despido de rostros como Gonzalo Egas, Juan Pablo Verdier, los contertulios del Show de Goles y las conductoras de Máximas, tiene como fin poder ir tanto por el Bichi, como por Marcelo Barticciotto, otro de los personajes ligados al fútbol que interesan.

Mira la historia de Sebastián Esnaola: