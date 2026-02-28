La clasificación de O’Higgins a la siguiente fase clasificatoria de la Copa Libertadores tuvo un solo punto negativo: el hincha que hizo gestos racistas contra los jugadores de Bahía y quedó preso en Brasil.

Las cámaras de seguridad del estadio Fonte Nova captaron a un fanático celeste haciendo gestos de mono durante el partido. El hincha, identificado como Francisco Javier Sepúlveda Vargas, fue detenido por la Policía Militar y apresado por el delito de racismo.

“La Policía Civil de Bahía, a través de la 1ª Comisaría Territorial (DT/Barris), detuvo el miércoles a un turista chileno de 27 años por el delito de racismo durante un partido de fútbol que ocurrió en un estadio del barrio de Nazaré”, detallaron las autoridades el día del partido.

Desde eso han pasado tres días, y las noticias para el chileno no son nada de buenas. Y es que el sitio Globo Esporte reporta que, tras una audiencia realizada este viernes, el hombre de 27 años se mantendrá en prisión preventiva por decisión de la Justicia de Salvador de Bahía.

El duro panorama del hincha racista de O’Higgins

En Brasil, el racismo se considera un delito grave no sujeto a fianza e imprescriptible desde 1988. Las penas por este delito van de dos a cinco años de prisión, a lo que se puede sumar también una multa.

Ahora, el hincha chileno espera por la determinación de la Justicia brasileña mientras se desarrolla la investigación. O’Higgins, en tanto, se enfoca en la fase 3 de la Copa Libertadores, donde peleará por un cupo a la ronda grupal con Deportes Tolima.