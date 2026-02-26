Arriesga grave sanción: Detienen a hincha de O’Higgins por gestos racistas en Brasil

O’Higgins celebró el batacazo de la semana en Copa Libertadores. El elenco de Lucas Bovaglio superó a Bahía en tanda de penales con magistral actuación de Omar Carabalí. Lo que permitió que los rancagüinos avancen hasta la siguiente fase del torneo.

Lo que desató los festejos en Rancagua y entre los más de mil hinchas del “Capo de Provincia” que llegaron al estadio Fonte Nova. El tema es que la celebración quedó opacada por los gestos racistas de un hincha y que fue captado por las cámaras de seguridad del recinto deportivo.

El hecho fue reportado por TV Bahía que confirmó la detención de un hincha de 27 años. Según el medio citado el fanático fue detenido por la Policía Militar y fue identificado como Francisco Javier Sepúlveda Vargas.

En el registro se aprecia como el “hincha” hace gestos de un simio a la parcialidad de Bahía. Lo que fue entregado a las autoridades de Brasil.

Hincha de O’Higgins detenido por racismo

Ante esta repudiable situación las autoridades brasileñas tomaron cartas en el asunto y lamentaron el accionar del hincha de O’Higgins.” La Policía Civil de Bahía, a través de la 1ª Comisaría Territorial (DT/Barris), detuvo el miércoles a un turista chileno de 27 años por el delito de racismo durante un partido de fútbol que ocurrió en un estadio del barrio de Nazaré”, detallaron en comunicado oficial.

“El sospechoso fue identificado a través de las cámaras de vigilancia del estadio. El hombre fue trasladado por policías militares a la comisaría, donde fue sometido a exámenes legales y permanece a disposición de la Justicia”, agregaron.

Ahora el sujeto debe esperar la resolución de tribunales. Pero se especula con que la sanción podría ser hasta de cinco años de cárcel.