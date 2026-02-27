Uno que tendrá todos los ojos puestos encima en el Superclásico del domingo será Juan Martín Lucero, quien regresa al estadio Monumental pero ahora como la mayor carta de gol de Universidad de Chile.

El ex Colo Colo está siendo esperado por los hinchas albos, quienes han prometido un hostil recibimiento, algo que ya ha vivido cuando enfrentó al Cacique con el Fortaleza.

Por lo mismo, los hinchas de la U han querido sacarle la presión en la previa del duelo, de manera de sentirse querido y pueda recuperar la confianza para marcar goles.

Así lo hicieron saber afuera del Centro Deportivo Azul, donde mimaron al Gato para recargar energías en la previa del Superclásico, algo que el argentino valoró muchísimo.

Juan Martin Lucero todavía no puede marcar por la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport

ver también Lucero saca a la luz un traumático recuerdo de su vuelta al Monumental tras salir de Colo Colo: “Sentía que…”

Juan Martín Lucero quiere romper la sequía en la U

Juan Martín Lucero sabe que vivirá un clima muy caliente cuando llegue junto a sus compañeros de Universidad de Chile al estadio Monumental, para enfrentar a Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

Por lo mismo, el delantero argentino ha preferido dejar de lado esa presión y se llena de confianza con los hinchas de la U, que se encargan de pedirle un gol ante su ex club.

“Estoy bien, muy contento y la verdad que muy feliz”, explicaba mientras los hinchas le pedían autógrafos y fotos desde su vehículo.

Pero lo más importante vino cuando le pedían goles para el Superclásico, donde abrió su corazón para revelar sus sentimientos: “Sí, ojalá pueda marcar, Dios quiera”.

Publicidad

Publicidad

ver también Gato azul despeja las dudas: ¿Lucero celebrará si le hace un gol con U de Chile a Colo Colo?

En resumen:

Juan Martín Lucero regresa al estadio Monumental como goleador de Universidad de Chile.

El delantero argentino enfrentará a su ex club, Colo Colo, este domingo.

Hinchas de la U realizaron un banderazo en el Centro Deportivo Azul para apoyarlo