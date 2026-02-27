Restan apenas un par de días para que Colo Colo y Universidad de Chile se vean las caras en el Estadio Monumental. Mientras los albos llegan con el ánimo a tope a este Superclásico 199, los azules lo hacen con muchas dudas tras una seguidilla de malos resultados.

Y es que el comienzo de año del Romántico Viajero ha sido todo un tema de la mano de Francisco Meneghini. De doce puntos posibles en la Liga de Primera 2026 apenas han ganado tres merced a cero victorias, tres empates y una derrota.

Uno que sin duda jugará un partido más que especial será el delantero Juan Martín Lucero, quien dirá presente por primera vez en esta clase de duelos con la con la camiseta de la U. Y ojo, que lo hará volviendo a un escenario donde vivió un amargo suceso el año pasado.

El traumático recuerdo de Lucero en su vuelta al Monumental

El argentino declaró que sobre este duelo ante los albos en charla con TNT Sports que “los clásicos son partidos aparte. Independientemente de cómo venga cada equipo, son encuentros diferentes. Nosotros no nos tenemos que sentir inferiores por no haber ganado, ni ellos superiores por venir ganando. Es una linda oportunidad para revertir la situación”.

Sobre este regreso al Monumental tras hacerlo con Fortaleza el año pasado, el Gato afirmó que “ya me tocó ir y sentía que había matado a alguien. Entonces ahora menos que eso, ¿qué más puede pasar? Estoy tranquilo”.

Juan Martín Lucero tuvo una compleja visita al Estadio Monumental con la camiseta del Fortaleza. | Foto: Photosport.

“Cuando uno se concentra, lo externo influye poco. Se escucha el murmullo, algo llega, pero depende de cada uno cuánto le afecta. Hoy lo tomo con madurez”, agregó.

Para cerrar, el atacante dejó en claro lo que hará si le toca convertir, avisando a todos que “por supuesto que lo celebraría. Por respeto a la camiseta que defiendo hoy. Además, sería mi primer gol con esta camiseta”.

¿Cuándo se juega el Superclásico 199 entre Colo Colo y Universidad de Chile?

Albos y azules se verán las caras este domingo 1 de marzo desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 5 de la Liga de Primera 2026.

