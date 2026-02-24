Es tendencia:
Universidad de Chile

El precedente de Paqui Meneghini en O’Higgins que ilusiona a U de Chile ante Colo Colo

De cara al partido más importante de su era en los azules, el técnico argentino registra un dato que ilusiona a los suyos para el Superclásico.

Por Alfonso Zúñiga

El historial de Paqui Meneghini como técnico ante Colo Colo.
Aunque suene una exageración, el técnico argentino Francisco Meneghini se juega su puesto en Universidad de Chile, y lo hará en el encuentro mayor de nuestro fútbol, cuando este domingo visite a Colo Colo en el Estadio Monumental.

Las informaciones apuntan a que si “Paqui” suma una derrota ante el Cacique, y además queda afuera de la fase de grupos en Copa Sudamericana, las opciones que sea echado son muy altas, por lo que el Superclásico 199 se convierte en un duelo “de vida o muerte” para el DT.

Dentro del ambiente negativo que se vive en torno a su actualidad en la U, existe un precedente que beneficia a Meneghini y que ilusiona a su equipo de cara al duelo ante Colo Colo, que en el historial tiene números más positivos que negativos.

El precedente de Meneghini ante Colo Colo que ilusiona a la U

En su experiencia dentro del fútbol chileno, “Paqui” suma 10 encuentros ante el Cacique, en los cuales registra sólo dos derrotas (con Audax Italiano en 2020 y Everton en 2023), además de cinco empates y otras dos victorias, la última de ellas con O’Higgins, su último club.

Luego de un debut victorioso con los celestes en Copa Chile, por 3-1 a Rangers, no conoció de triunfos en sus siguientes tres encuentros, dos por el certamen copero y el debut en Liga de Primera ante Huachipato, que terminó en igualdad sin goles.

Hasta que le llegó el turno a Meneghini de visitar el Estadio Monumental. Fue el 24 de febrero del 2025, donde O’Higgins se llevó una valiosa victoria ante Colo Colo por 1-0, con anotación de Bryan Rabello (67′). A partir de allí, el camino fue más positivo para el técnico argentino. ¿Se repetirá la historia?

Otro dato revelador es que “Paqui” no pierde en Macul hace cuatro años. La última derrota que sufrió fue cuando dirigía a Everton, por 2-0 con anotaciones de Alexander Oroz y Juan Martín Lucero. Después de ello, obtuvo un empate y un triunfo.

Los números de “Paqui” en los azules

Con cuatro jornadas disputadas en Liga de Primera, Francisco Meneghini registra un 25 por ciento de efectividad con Universidad de Chile, en base a tres empates y una derrota.

