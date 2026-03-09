La final del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro y Atlético Mineiro estuvo marcada por una brutal pelea campal en los minutos finales, donde jugadores de ambos equipos se enfrentaron a golpes.

Todo comenzó a los 90’+5, cuando el portero Everson (Mineiro) y el volante Christian (Cruzeiro) chocaron. El golero empujó a su rival y puso ambas rodillas sobre él, lo que provocó que los jugadores de Cruzeiro acudieran al lugar. Lucas Romero propinó una patada voladora a Everson.

Las imágenes que se vieron después fueron de mucha violencia. Todo se le escapó de las manos al juez Matheus Candançan, quien entre todo el caos no sacó tarjetas en la cancha, pero, más tarde, marcó 23 expulsados en el informe arbitral del partido.

En el acta oficial del partido, el árbitro Matheus Candançan marcó que todo inició con el portero Everson, quien “actuó con brutalidad” contra Christian.

“Tras recibir una falta, derribó a su oponente, cargó contra él y lo golpeó brutalmente en la cara con la rodilla, número 88. Aclaro que tras esta acción se desató una pelea generalizada, lo que hizo imposible mostrarle la tarjeta roja“, lee el documento, según detalló Ge Globo.

Sobre Christian, escribió que golpeó “con la espinilla a su oponente, el número 22, en la cabeza, con fuerza excesiva e intensidad, cuando el balón ya estaba en posesión del portero. Aclaro que tras esta acción se desató una reyerta general, lo que hizo imposible mostrar la tarjeta roja“.

Los otros expulsados (11 de Cruzeiro y 10 del Mineiro) fueron castigados por “golpear y patear a sus oponentes durante la pelea después del final del partido, y no fue posible mostrarle tarjeta roja debido al caos“.

Los expulsados tras la batalla campal entre Cruzeiro y Atlétio Mineiro

Cruzeiro

Casio

Fagner

Fabricio Bruno

Joao Marcelo

Villalba

Kauã Prates

Christian

Lucas Romero

Matheus Henrique

Walace

Gerson

Kaio Jorge

Atlético-MG