Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol italiano

Complejo panorama: Independiente evalúa demandar a Pisa por Felipe Loyola

El chileno recaló este año en el elenco de la Serie A italiana. Sin embargo, los resultados no se han dado y marchan últimos.

Por Jose Arias

Sigue a Redgol en Google!
Felipe Loyola en medio de un problema financiero.
© Getty ImagesFelipe Loyola en medio de un problema financiero.

Es complejo el escenario del Pisa en la Serie A italiana. El cuadro de Felipe Loyola marcha último en la tabla de posiciones y, probablemente, se vaya directo a la Serie B la próxima temporada.

Más encima, el cuadro italiano parece tener un problema económico. Eso podría deducirse de la situación de Felipe Loyola, a quien se le ejecutó la cláusula de compra, aunque con ciertos problemas.

Resulta que para el Pisa venció el plazo para el pago del préstamo del chileno, lo que podría generar grandes repercusiones en su entorno. Además, este préstamo no sólo beneficia a Independiente, sino también a Huachipato.

Felipe Loyola obliga al Pisa a tomar millonaria decisión pese a riesgo de descender

ver también

Felipe Loyola obliga al Pisa a tomar millonaria decisión pese a riesgo de descender

Préstamo de Felipe Loyola

Según aseguró el periodista Nelson Lafit, es muy probable que Independiente de Avellaneda termine recurriendo a la FIFA por el no pago del préstamo de Felipe Loyola. De hecho, esta semana sería el plazo.

Lo que adeuda el club italiano son un millón y medio de euros, destinados a repartirse mitad y mitad entre el club de Avellaneda y Huachipato. Se complica la estadía de Felipe Loyola en Italia.

Tweet placeholder
Publicidad

Más allá de eso, el Pisa se encuentra a diez puntos de salvarse del descenso, una tarea que parece titánica. Por ende, ni las finanzas, ni el rendimiento deportivo acompañan al club que adquirió este año los servicios del Pipe.

Felipe Loyola sufre en el PIsa | Getty Images

Felipe Loyola sufre en el PIsa | Getty Images

En resumen…

  • Pisa adeuda un millón y medio de euros por el préstamo del chileno Felipe Loyola.
Publicidad
  • Independiente recurrirá a la FIFA esta semana ante el incumplimiento de pago del club italiano.
  • El monto adeudado se repartirá en partes iguales entre Independiente de Avellaneda y Huachipato.
“La oferta…”: Felipe Loyola cuenta la firme sobre su posible fichaje en el Bayern Munich

ver también

“La oferta…”: Felipe Loyola cuenta la firme sobre su posible fichaje en el Bayern Munich

Lee también
Jaime García: "Sé cuándo la cagamos, pero si me vuelvo loco yo..."
Chile

Jaime García: "Sé cuándo la cagamos, pero si me vuelvo loco yo..."

Bastión de Jaime García y el crítico momento: "No podemos ganar ni sabemos..."
Chile

Bastión de Jaime García y el crítico momento: "No podemos ganar ni sabemos..."

Caputto deja particular mensaje y alienta a Holgado: "Que no entre agua..."
Chile

Caputto deja particular mensaje y alienta a Holgado: "Que no entre agua..."

Penal fantasma desata furioso reclamo de Recoleta en la Primera B
Chile

Penal fantasma desata furioso reclamo de Recoleta en la Primera B

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo