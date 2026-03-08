Es complejo el escenario del Pisa en la Serie A italiana. El cuadro de Felipe Loyola marcha último en la tabla de posiciones y, probablemente, se vaya directo a la Serie B la próxima temporada.

Más encima, el cuadro italiano parece tener un problema económico. Eso podría deducirse de la situación de Felipe Loyola, a quien se le ejecutó la cláusula de compra, aunque con ciertos problemas.

Resulta que para el Pisa venció el plazo para el pago del préstamo del chileno, lo que podría generar grandes repercusiones en su entorno. Además, este préstamo no sólo beneficia a Independiente, sino también a Huachipato.

ver también Felipe Loyola obliga al Pisa a tomar millonaria decisión pese a riesgo de descender

Préstamo de Felipe Loyola

Según aseguró el periodista Nelson Lafit, es muy probable que Independiente de Avellaneda termine recurriendo a la FIFA por el no pago del préstamo de Felipe Loyola. De hecho, esta semana sería el plazo.

Lo que adeuda el club italiano son un millón y medio de euros, destinados a repartirse mitad y mitad entre el club de Avellaneda y Huachipato. Se complica la estadía de Felipe Loyola en Italia.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Más allá de eso, el Pisa se encuentra a diez puntos de salvarse del descenso, una tarea que parece titánica. Por ende, ni las finanzas, ni el rendimiento deportivo acompañan al club que adquirió este año los servicios del Pipe.

Felipe Loyola sufre en el PIsa | Getty Images

En resumen…

Pisa adeuda un millón y medio de euros por el préstamo del chileno Felipe Loyola.

Publicidad

Publicidad

Independiente recurrirá a la FIFA esta semana ante el incumplimiento de pago del club italiano.

El monto adeudado se repartirá en partes iguales entre Independiente de Avellaneda y Huachipato.