“La oferta…”: Felipe Loyola cuenta la firme sobre su posible fichaje en el Bayern Munich

El jugador de la selección chilena confesó que no hubo chances en el gigante alemán y ahora quiere mantener la categoría con el Pisa.

Por Felipe Pavez Farías

Loyola se enfoca en salvar al Pisa del descenso
© Getty ImagesLoyola se enfoca en salvar al Pisa del descenso

Felipe Loyola se transformó en uno de los jugadores más solicitados en el mercado de fichajes. El seleccionado nacional destacó en Independiente y despertó el interés de los grandes en Europa. 

A tal punto que en su minuto se habló de opciones en el Santos y en el Bayern Munich. Incluso con el cuadro alemán se deslizó que estaba estudiando la opción de pagar la cláusula de 20 millones de euros. Aunque esto generó dudas especialmente en la prensa trasandina

Sin embargo, el formado en Colo Colo decidió aclarar el tema y contó la firme sobre su acercamiento al gigante del viejo continente. “La posibilidad de llegar al Bayern Munich no existió. Sí hubo conversaciones, pero no llegó la oferta concreta”, lamentó el futbolista en su presentación en el Pisa. 

El nuevo objetivo de Felipe Loyola en el Pisa

Por lo mismo, Felipe Loyola recalcó que dejó atrás los pajaritos en el aire que le pintó el Bayern Munich y ahora se enfoca solo en el Pisa que busca mantenerse en la Serie A. 

“Quiero ayudar al equipo con mi coraje y garra. También lo puedo hacer con goles y asistencias. Pero llevó recién dos partidos jugados, me estoy acomodando al equipo. Pero siento que puedo aportar mucho a medida que pasen los partidos”, recalcó en su presentación. 

Felipe Loyola recibe elogios en su inicio en el Pisa y ahora busca mantener la categoría en la Serie A (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Felipe Loyola recibe elogios en su inicio en el Pisa y ahora busca mantener la categoría en la Serie A (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Por lo mismo destacó la llegada de Oscar Hiljemark y agradeció el respaldo del sueco que lo puso de inmediato en el equipo titular. “A mí me pide que me haga cargo de la pelota y seamos los que generan juego. Estamos todos comprometidos en el principal objetivo que tenemos en la recta final de la temporada”, enfatizó el chileno. 

