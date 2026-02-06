Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Chilenos por el mundo

Examen aprobado en Italia: Felipe Loyola debuta como titular y Pisa suma punto clave

El polifuncional jugador chileno tuvo su estreno en el once inicial del cuadro nerazzurro, completó una sólida actuación que ayudó a su equipo a rescatar unidades.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Felipe Loyola logró su primera titularidad en Europa.
© Getty ImagesFelipe Loyola logró su primera titularidad en Europa.

Exactas dos semanas le tomó al volante chileno Felipe Loyola ganarse su lugar en la formación titular del Pisa, en su primera experiencia en el fútbol europeo. Y lo hizo en un encuentro donde necesitaba sumar puntos para salir de los puestos de descenso en la Serie A de Italia.

En 15 días como jugador del cuadro de Toscana, fue suplente en la dura derrota ante Inter de Milán. A la semana siguiente, jugó todo el segundo tiempo en la derrota como local ante Sassuolo. En esta ocasión, el entrenador sueco Oscar Hiljemark, lo puso desde el arranque ante Hellas Verona.

¡Debutó Felipe Loyola en el Pisa! Participó de jugada de gol

ver también

¡Debutó Felipe Loyola en el Pisa! Participó de jugada de gol

Felipe Loyola debuta como titular en Pisa

Y para agarrar confianza en su primera jugada del encuentro, por el sector derecho, el nacional paró la pelota y le metió un túnel al libio Moatasem Al-Musrati, lo que generó una lucida acción ofensiva que culminó en tiro de esquina a favor de su escuadra.

Tweet placeholder

Durante su estancia en el campo de juego, Felipe Loyola registró un 91.3 por ciento de precisión en sus pases (21 de 23), ganó el 40% de sus duelos (2 de 5), consiguió cuatro recuperaciones y según el sitio estadístico Sofascore su desempeño tuvo nota 6,7.

El chileno estuvo en cancha hasta el minuto 75, cuando el técnico de Pisa decidió reemplazarlo por el rumano Marius Marin, en un encuentro de los dos colistas de la Serie A que culminó en una aburrida igualdad sin goles y alejándose de la salvación, en el comienzo de la fecha 24.

Publicidad

¿Cómo queda en la Tabla de Posiciones?

Producto de este empate, tanto Pisa como Hellas Verona se quedan en los puestos 19° y 20° de la clasificación, respectivamente, con 15 puntos y a tres de la salvación que actualmente está en manos del Lecce.

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar?

Felipe Loyola y su equipo regresarán a la acción este viernes 13 de febrero, cuando reciban en el Arena Garibaldi nada menos que al AC Milan, hoy segundo en el Calcio, desde las 16:45 horas.

Lee también
Tierno consejo de Loyola empuja a volver a ex juvenil de Colo Colo
Chile

Tierno consejo de Loyola empuja a volver a ex juvenil de Colo Colo

Buen debut de Felipe Loyola en el Pisa: estuvo en el gol
Internacional

Buen debut de Felipe Loyola en el Pisa: estuvo en el gol

El debut tendrá que esperar: Loyola vio al Pisa desde la banca
Internacional

El debut tendrá que esperar: Loyola vio al Pisa desde la banca

DT de Unión raya la cancha ante la guerra judicial contra ANFP
Chile

DT de Unión raya la cancha ante la guerra judicial contra ANFP

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo