Exactas dos semanas le tomó al volante chileno Felipe Loyola ganarse su lugar en la formación titular del Pisa, en su primera experiencia en el fútbol europeo. Y lo hizo en un encuentro donde necesitaba sumar puntos para salir de los puestos de descenso en la Serie A de Italia.

En 15 días como jugador del cuadro de Toscana, fue suplente en la dura derrota ante Inter de Milán. A la semana siguiente, jugó todo el segundo tiempo en la derrota como local ante Sassuolo. En esta ocasión, el entrenador sueco Oscar Hiljemark, lo puso desde el arranque ante Hellas Verona.

Felipe Loyola debuta como titular en Pisa

Y para agarrar confianza en su primera jugada del encuentro, por el sector derecho, el nacional paró la pelota y le metió un túnel al libio Moatasem Al-Musrati, lo que generó una lucida acción ofensiva que culminó en tiro de esquina a favor de su escuadra.

Durante su estancia en el campo de juego, Felipe Loyola registró un 91.3 por ciento de precisión en sus pases (21 de 23), ganó el 40% de sus duelos (2 de 5), consiguió cuatro recuperaciones y según el sitio estadístico Sofascore su desempeño tuvo nota 6,7.

El chileno estuvo en cancha hasta el minuto 75, cuando el técnico de Pisa decidió reemplazarlo por el rumano Marius Marin, en un encuentro de los dos colistas de la Serie A que culminó en una aburrida igualdad sin goles y alejándose de la salvación, en el comienzo de la fecha 24.

¿Cómo queda en la Tabla de Posiciones?

Producto de este empate, tanto Pisa como Hellas Verona se quedan en los puestos 19° y 20° de la clasificación, respectivamente, con 15 puntos y a tres de la salvación que actualmente está en manos del Lecce.

¿Cuándo vuelve a jugar?

Felipe Loyola y su equipo regresarán a la acción este viernes 13 de febrero, cuando reciban en el Arena Garibaldi nada menos que al AC Milan, hoy segundo en el Calcio, desde las 16:45 horas.