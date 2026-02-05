En una muestra pública de que quieren combatir la violencia en los estadios, Universidad de Chile expuso al grupo de hinchas que cometió incidentes en el Estadio Nacional durante el encuentro ante Audax Italiano, en la fecha inicial de Liga de Primera.

A través de un comunicado oficial, la institución reveló que interpuso querellas individualizadas en contra de 13 personas, cuatro de ellas menores de edad, además de exponer pruebas audiovisuales a los nueve adultos identificados como autores de los hechos.

“Se han puesto a disposición de la autoridad los registros audiovisuales correspondientes que ayuden a probar la presunta participación que está siendo investigada. Universidad de Chile solicitará las mayores penas que contempla nuestro ordenamiento”, indicó el club.

U de Chile expone a violentos por caos en Estadio Nacional

Según dio a conocer la institución, los mayores de edad involucrados en esta acción son:

JPRE (19804460-1)

MFRF (19659815-4)

BAFT (21384125-4)

EEGM (17840677-9)

DIGC (22020659-9)

BEBT (21296837-4)

IISM (21517147-7)

JPBS (22537999-8)

PAVP (14341075-7)

Además, U de Chile reveló que “estos individuos se suman a los cuatro menores de edad y a las 12 personas que ya habían sido detenidas el día del partido”. De estos apresados, cuatro fueron por desórdenes, el resto por ingreso a zonas restringidas y amenazas; intento de ingreso al estadio con prohibición judicial; ebriedad y porte de drogas.

¿Cuándo se juega el encuentro?

El duelo por la jornada 2 en Liga de Primera entre Huachipato y Universidad de Chile se jugará finalmente este domingo 8 de febrero desde las 12:00 horas en el Estadio Huachipato de Talcahuano, a puertas cerradas.

