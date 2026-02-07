Sábado de tenis, sábado de Copa Davis. Este 7 de febrero continúa la acción de la llave de Qualifiers entre Chile y Serbia con el desarrollo de los tres últimos duelos. El primero, y sin duda uno de los más importantes de la serie, es el dobles, encuentro que contará con la participación de Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry.

Un partido clave que puede marcar el destino del equipo nacional en el certamen, tras las dos importantes victorias logradas este viernes en el court central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional.

"Contusión craneana": figura de Serbia sufre accidente luego de caer ante Chile en la Copa Davis

Además, en caso de ser necesario, la serie podría extenderse a un cuarto y hasta un quinto punto, instancias en la que los serbios sufrirán la baja de última hora de Dusan Lajovic, tras el lamentable accidente sufrido al cierre de la primera jornada. Conoce todos los detalles de esta jornada de Copa Davis a continuación, en RedGol.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs. Serbia HOY por Copa Davis?

Los duelos de este sábado 7 de febrero arrancan a las 18:00 horas con el desarrollo de los dobles , donde los representantes nacionales Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry se medirán a los gemelos Ivan y Matej Sabanov en el court central del Parque Estadio Nacional.

Al término del dobles entre Chile y Serbia, y en caso de que se deba jugar un cuarto y quinto punto, los partidos serán los siguientes:

Alejandro Tabilo vs. Branko Djuric (reemplaza a Dusan Lajovic, lesionado), inicia al cierre del dobles.

Tomás Barrios vs. Ognen Milic, al cierre de Tabilo vs. Djuric.

¿Dónde ver EN VIVO por TV o STREAMING el dobles de Chile vs. Serbia por Copa Davis?

A diferencia de otras instancias, la serie completa entre Chile y Serbia por los Qualifiers de Copa Davis no tendrá transmisión por televisión abierta. En Chile, la única alternativa será verlo en vivo a través de la señal de DSports , canal exclusivo del cableoperador DirecTV.

DirecTV

DSports: 610 (SD) – 1610 (HD)

Además, podrás seguirlo EN VIVO y de forma ONLINE a través de la plataforma DGO, previo pago de una suscripción mensual.

Alejandro Tabilo será clave en la serie ante Serbia, ya que podría disputar hasta tres partidos, considerando el de ayer y el dobles de hoy. (Foto: Pepe Alvujar/Photosport)

