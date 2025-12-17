Código promocional BetFury: válido en Diciembre 2025

Código promocional BetFury: hasta $300,000 CLP por el 300% de tus depósitos más $25,000 CLP en apuestas gratis.

¿Qué incluye el código promocional de BetFury?

La oferta de bienvenida para deportes a la que te da acceso el código promocional BetFury es una oferta para nuevos usuarios, mayores de 18 años y quienes completen su primer depósito.

El operador también cuenta con un bono de bienvenida para casino y otras promociones recurrentes a las que puedes acceder desde que te registras con el código BetFury:

Oferta de Betfury Detalles de la promo Código Promocional Deportes 300% + 25 000 CLP para Apuestas Gratis a través de 5 niveles de bonos Reclama tu bono Casino Pack de bienvenida de hasta un 590% y 225 Giros Gratis. Reclama tu bono Apuestas gratis semanales Reclama una apuestas gratis para deportes a la semana Reclama el bono

¿Cómo puedo utilizar el código promocional Betfury?

Crear una cuenta es muy fácil y mucho más si tienes el código promocional BetFury, que te abre las puertas de esta plataforma. Sigue los pasos a continuación para darte de alta en esta casa de apuestas:

Ingresa al portal de BetFury Haz clic en el botón ‘Regístrate’ Digita tu email, la nueva contraseña y el código promocional BetFury Acepta TyC y haz clic en ‘Crear Cuenta’ Verifica la cuenta con el código que recibes en tu email

¿Cuál es la oferta de bienvenida de Betfury?

El bono BetFury es un bono generoso para todos los nuevos usuarios de la plataforma en Chile. Se trata de una bonificación del 300% + $25,000 CLP para Apuestas Gratis.

Podrás reclamar hasta $300,000 CLP a través de cinco (5) niveles de bonos siempre y cuando te registres previamente con el código promocional BetFury. Esta oferta para deportes es exclusiva para mayores de 18 años.

Términos y Condiciones del bono de Betfury

Para reclamar el bono de bienvenida con el código BetFury y poder retirar los fondos producidos con las ganancias de tus apuestas deportivas, deberás cumplir con requisitos básicos.

Se trata de Términos y Condiciones establecidos por el operador y que debes conocer previamente para no llevarte sorpresas de ninguna naturaleza al intentar liberar la bonificación:

Exclusivo para mayores de 18 años (18+)

Depósito mínimo de $5,000 CLP

Monto máximo del bono que se puede aplicar es de $300,000 CLP

Requisito de apuesta: x7 (solo para los bonos de depósito)

Libera el bono con apuestas simples de cuotas de 1.80 o superiores

Con apuestas combinadas, cada seleccion debe tener mínimo una cuota de 1.40 y acumulada de 1.80

La apuesta combinada debe contener al menos dos eventos

Bono de bienvenida casino BetFury

El paquete de bienvenida para casino en BetFury le da a cada usuario nuevo un bono de hasta un 530% y 225 giros gratis divididos en tus primeros tres depósitos:

Bono por primer depósito: 150% del monto de la recarga + 50 giros gratis

Oferta del segundo depósito: 180% del depósito + 75 giros gratis

Tercer depósito: 200% + 100 giros gratis

Para recibir cada uno de los bonos de bienvenida para casino deberás realizar un depósito mínimo de $5,000 CLP para la primera recarga, $20,000 CLP para la segunda y $100,000 CLP para la tercera, respectivamente.

También podrías acceder a un bono por depósito impulsado por pronto depósito. El monto sería del 220% en vez del 200% ofrecido en la tercera recarga.

Puedes desbloquear los fondos de los bonos jugando en slots, casino en vivo, BetFuury Originals y más. El requisito de apuesta para esta bonificación es de 40x.

Comparación del código de BetFury con otros códigos promocionales

Conoce los detalles del bono de bienvenida de BetFury, y su respectiva comparación con la oferta de otras casas de apuestas en Chile:

Operador Código de bono/promoción Términos y Condiciones del bono de bienvenida BetFury Redime el código aquí 300% hastaa $300,000 CLP + $25,000 CLP en apuestas gratis. bet365 BONUSVIP 30 créditos de apuestas para hacer tus apuestas deportivos Stake BOLAVIP 100% hasta $600 USD en apuestas deportivas Coolbet COOL.. 100% del primer depósito hasta $200,000 CLP

Promociones para usuarios registrados

Luego de liberar el bono de bienvenida para deportes o casino, el código promocional BetFury también te permite usar la casa de apuestas para acceder a otras promociones disponibles.

Encuentra según tus gustos, bonificaciones para deportes o casino las cuales puedes recibir por depósito o por cumplir con ciertas actividades. Conoce alguna de ellas a continuación:

Bono deportivo semanal

Con el bono deportivo semanal, la casa de apuestas te premiará por realizar tus pronósticos en la plataforma. Las apuestas gratis se realizarán en cualquier criptomoneda.

Simplemente ve a la sección de deportes en BetFury y accede al link ‘Mis Apuestas’. Si tienes una apuesta gratis, la verás disponible en la pestaña de ‘Bonos’.

Entonces deberás presionar el botón ‘Leer para activar’ y luego ‘Activar bonus’. Ya podrás usar tu apuesta gratis.

Cashback por pérdidas en deportes o casino

En BetFury puedes recuperar hasta el 25% de tus pérdidas. Esta promoción se puede usar dos veces por semana, los días martes y viernes.

En la distribución de retiros, el monto disponible corresponde al ranking en el que tengas tu cuenta:

Rank 1-5: El 50% del monto va a tu saldo y el 50% del importe irá al calendario durante tres días

El 50% del monto va a tu saldo y el 50% del importe irá al calendario durante tres días Rank 6-10: El 75% del monto va a tu balance y el 25% del importe irá al calendario durante tres días

El 75% del monto va a tu balance y el 25% del importe irá al calendario durante tres días Si eres usuario VIP, el 100% del monto irá directamente a tu saldo.

Podrás recibir el Cashback de tus pérdidas de casino (slots y BetFury Originals), y en apuestas deportivas con cuotas superiores a 1.20. Ten presente que para las cuentas de Ranking 1-12 solo se tienen en cuenta las apuestas combinadas o de sistema.

Más promociones

Actualmente hay hasta seis promociones activas para los nuevos usuarios registrados con el código promocional BetFury y quienes hayan usado correctamente el bono de bienvenida.

Sin embargo, a medida que utilices la plataforma, encontrarás que tu cuenta subirá de nivel y más promociones se desbloquearán. Incluso si eres parte del Club VIP, tendrás otras seis promociones disponibles.

Pros y contras del código promocional Betfury

Te compartimos los pros y los contras con los que nos hemos encontrado al utilizar el código promocional BetFury y así, la plataforma de deportes y casino del operador:

Pros Contras Fácil registro Pocos métodos de pago en CLP Bono de bienvenida para deportes exclusivo con el código promocional BetFury Escasas ofertas recurrentes Bono para casino Sin app dedicada para celulares Amplios métodos de pago con criptomonedas 5.000+ tragamonedas y 25+ deportes para apostar

Atención al cliente Betfury

Contacta al departamento de servicio al cliente mediante el correo electrónico de soporte o mediante el chat en vivo.

La segunda opción es la más efectiva y la más rápida. Y es que primero, el chat en vivo te guiará para encontrar la respuesta a tu inquietud dentro de la información que ya está disponible en la página web de BetFury.

Si no encuentras esa información que necesitas o simplemente necesitas comunicarte con un asesor, lo podrás solicitar en cualquier momento.

Experiencia usando el código de Betfury

Usar el código promocional BetFury es muy sencillo gracias a que tienes la casilla para digitarlo durante el proceso de registro de tu nueva cuenta en la casa de apuestas.

La realidad es que la plataforma es un tanto confusa y puede ser abrumadora ante tanta información. Su enfoque en los depósitos y transacciones mediante criptomonedas puede también ser difícil de aceptar para algunos usuarios.

Sin embargo, el operador cuenta con todo lo que un usuario de estas plataformas puede necesitar. Con casi 30 deportes y miles de juegos de casino y casino en vivo, registrarse con el código promocional BetFury es una muy buena opción para los usuarios chilenos.

Preguntas frecuentes sobre el código de bono Betfury

¿Hay un código promocional Betfury disponible?

Accede a la oferta de Betfury de manera directa mediante uno de los enlaces que te compartimos en este artículo.

¿Cuál es el bono de bienvenida de BetFury?

El BetFury bono para deportes te entrega el 300% de tu depósito + $25,000 CLP en apuestas gratis mediante cinco niveles de bonos.

¿Hay un bono para el casino?

Si. El bono para casino te entrega hasta un 590% de tus depósitos y 225 Giros Gratis.

¿Cómo se crea una cuenta en BetFury

Ingresa al portal oficial de BetFury y haz clic en el botón de ‘Registro’. Completa el sencillo formulario, escribe el código promocional BetFury y acepta Términos y Condiciones. Luego verifica tu cuenta.