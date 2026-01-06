Universidad de Chile está cerca de dar un gran golpe en este mercado de fichajes de cara al 2026. Los azules tienen en la mira a Juan Martín Lucero, delantero argentino que volverá al fútbol chileno tras salir por la puerta de atrás de Colo Colo hace tres años.

Tras una mala campaña a nivel personal y grupal, con apenas tres goles en el Brasileirao en un año donde además descendió con el Fortaleza, el Gato volverá al balompié donde más pudo brillar.

Y la operación no será para nada barata para la U, ya que tendrá que desembolsar varios millones mensuales para poder hacer realidad la llegada del centrodelantero, uno de los puestos que más deseaba reforzar Francisco Meneghini.

Los millones que Universidad de Chile pagará por Lucero

De acuerdo información entregada por El Mercurio, el Gato Lucero recibirá en el CDA cerca de 100 mil dólares mensuales. Esto es una alza bastante importante respecto a los cerca de 70 millones que ganaba Lucas Di Yorio, el jugador al que el formado en Defensa y Justicia en el papel viene a reemplazar.

Juan Martín Lucero anotó 24 goles en 39 partidos en su paso por Colo Colo. ¿Repetirá esos números en Universidad de Chile? | Foto: Photosport.

Además, a diferencia de lo que ganaba en Colo Colo hace tres años, el trasandino ganará casi 25 millones de pesos chilenos más. Por lo menos para su bolsillo, es un negocio redondo luego de tres temporadas en el siempre lucrativo fútbol brasileño.

En lo que respecta a los universitarios, recibirán a Lucero como jugador libre luego que este rescindiera su contrato con Fortaleza. Por lo menos en lo que respecta a traspaso el bulla se ahorrará un buena suma también.

Los números de Juan Martín Lucero en Fortaleza

El Gato Lucero jugó en sus tres años en Fortaleza un total de 177 partidos, donde anotó 58 goles y dio 14 asistencias. En el 2025 disputó 51 compromisos con 11 anotaciones y solo una asistencia en 2.797 minutos de acción.