Multicampeón con Colo Colo aplaude tridente de ataque de la U: “Vargas será importantísimo”

Universidad de Chile remece el mercado de fichajes y arma un plantel estelar para ganarlo todo en este 2026. El elenco ahora dirigido por Francisco Meneghini planea un tridente de ataque de temer con delanteros consagrados.

El primer confirmado fue Eduardo Vargas que finalmente confirmó su retorno al Romántico Viajero. Pero además todo indica que se sumarán Juan Martín Lucero y Octavio Rivero a las filas azules.

Fichajes que fueron abordados por un multicampeón en Colo Colo que aplaudió la llegada de los arietes bullangueros. “La llegada de Eduardo Vargas, un jugador ya consagrado, será importantísimo. Más allá que pueda estar en el cierre de su carrera”, indicó de entrada Ivo Basay en conversación con Redgol.

Tras ello, se refirió a los ex albos que ahora cruzan la vereda para llegar al CDA. Pero a su vez enfatizó que esta debe ser la vara para un club grande como Universidad de Chile para siempre pelear por lo más alto cada temporada.

Lucero y Rivero serán presentados en las próximas horas en la U de Chile

“Lucero fue pieza importante en Colo Colo, ya conoce el medio chileno. Está en plenitud, es un muy buen refuerzo. Rivero también conoce el medio. Son fichajes importantes para un club grande como la U que siempre quieren pelear campeonatos”, detalló sobre el ex Fortaleza y Barcelona de Guayaquil.

¿Cuándo juega la U?

La pretemporada de Universidad de Chile comenzó este 5 de enero con Paqui Meneghini al mando del plantel estelar y juveniles que subieron al primer equipo. Ahora el primer amistoso está a la vuelta de la esquina.

Esto porque enfrentará a Racing Club el 18 de enero a las 19:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Tras ello, el próximo encuentro será ante Universitario de Perú en el Estadio Monumental de Lima. El duelo por la “Noche Crema” está programado a las 23:00 horas.

Cabe consignar que el gran partido de la temporada está fijado para el 4 de marzo ya que debe disputar la ronda de clasificación a Copa Sudamericana. Los azules reciben a Palestino en el Estadio Nacional a partir de las 21:30 horas, en eliminación directa por un cupo en la fase de grupos.