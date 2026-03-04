Solo 16 minutos en la U: el accidentado debut de Juan Martín Lucero en Copa Sudamericana

Universidad de Chile se mide ante Palestino por la Copa Sudamericana. El Romántico Viajero, quiere seguir en rachan y va en busca del triunfo para meterse en la fase de grupos.

Sin embargo, el comienzo de partido estuvo más complicado de lo imaginado para el elenco De Francisco Meneghini. Esto por la temprana lesión de Juan Martín Lucero.

El “Gato” se había transformado en pieza clave en los últimos partidos de la U. Incluso había completado los recientes encuentros jugando los 90 minutos completos. Lo que ya trajo sus frutos ante Colo Colo, siendo el que habilitó a Matías Zaldivia para el triunfo en el Superclásico.

Por lo mismo, al ver su molestia muscular en la pierna izquierda, el cuerpo técnico de Paqui no titubeó y de inmediato lo reemplazó. Fue así como al minuto 16 el ex Fortaleza tuvo que salir por Maxi Guerrero. Lo que vino a rearmar el ataque.

“Tenemos que tener más paciencia ahora. Nos movemos más rápido con Maxi. Hay mucho espacio porque no lo viene a buscar el central. Cuando recibís picante en la conducción”, recalcó Meneghini tras el cambio en la formación inicial.

¿Cuáles son los lesionados que tiene la U?

Con la lesión muscular de Juan Martín Lucero, ahora Universidad de Chile suma un nuevo afectado. Esto debido a que al “Gato” se suman Octavio Rivero y Lucas Assadi.

El charrúa está con una sinovitis y todavía no se define su retorno a las canchas. Mientras que el “ninja azul” tiene un esguince y su retorno podría ser en la próxima fecha de la Liga de Primera. Lo que sería el lunes 9 de marzo ante Universidad de Concepción.

