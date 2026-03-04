Jorge Valdivia enfrenta la mayor crítica que recibió en su carrera: “Yo no era trotón”

Jorge Valdivia destacó con su talento y se hizo reconocido mundialmente como el “10” de la selección chilena. El “Mago” fue genio y figura con la Roja, y uno de los más respetados como volante creativo.

Sin embargo, el formado en Colo Colo tuvo que cargar con una fuerte crítica a lo largo de toda su carrera. Es que en sus pasos por el Cacique, Universidad de Concepción, Rayo Vallecano y Palmeiras entre otros, siempre se le acusó de ser “trotón”.

Incluso se indicaba que compensaba su falta de despliegue físico con su talento con el balón pegado al pie y precisión para habilitar a sus compañeros. Mito que el propio Valdivia decidió desmentir.

“El diez antiguo lo consideran como trotón”, lamentó en conversación con Pedro Carcuro en TVN. “Pero yo no me identifico con ese diez trotón. Yo terminé jugando y con una clara mejora física”, recalcó el Mago.

¿Qué pasó con el “10” en el fútbol moderno?

Bajo esa misma premisa, Jorge Valdivia lamentó la extinción de ese “10” que se encargaba de generar fútbol. “Los entrenadores tienen esa responsabilidad. Privilegian la intensidad, el orden”, acusó el “Mago”. Por lo que extraña a los jugadores habilidosos en dicha posición.

Incluso recordó a los dos mejores diez y cómo fue enfrentarlos en su carrera como profesional. “El mejor 10 que lo vi fue Ronaldinho. Y ahora vienen con todo a esta Copa América de Leyendas.

También me gustaba Juan Román Riquelme. Era 100 veces mejor que yo. Corría menos que yo eso sí. Yo soy hincha de Boca. Cuando debuté jugué contra él por Argentina. Imagínate lo que fue esa noche”, recordó.