Copa Sudamericana

Rodrigo Contreras sorprende en la Sudamericana con un golazo desde antes de mitad de cancha

Exdelantero azul marcó un impresionante gol desde larga distancia para Millonarios ante Atlético Nacional en Copa Sudamericana.

Por Sebastián Amar

Rodrigo Contreras anotó un golazo jugando por Millonarios
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTRodrigo Contreras anotó un golazo jugando por Millonarios

El delantero argentino Rodrigo Contreras volvió a ser protagonista en el continente. El ex atacante de Universidad de Chile marcó un verdadero golazo para abrir el marcador en el duelo entre Millonarios FC y Atlético Nacional.

El tanto llegó a los 21 minutos de partido y dejó a todos sorprendidos por la distancia desde donde se animó a rematar el atacante trasandino.

Contreras recuperó el balón y, al ver adelantado a David Ospina, sacó un remate desde antes de la mitad de la cancha que terminó colándose en el arco rival, desatando la locura de los hinchas de Millonarios.

El gol significó la apertura de la cuenta en un partido clave por la fase de clasificación a la etapa de grupos de la Copa Sudamericana. El duelo se encuentra de momento 2-1 a favor del equipo del ex Universidad de Chile.

El delantero que la U dejó partir

El atacante argentino tuvo un paso por la U que no terminó de convencer y finalmente no continuó en el club, por lo que debió buscar nuevos rumbos para relanzar su carrera.

Hoy, defendiendo los colores de Millonarios, el delantero atraviesa un buen momento en el fútbol colombiano y volvió a ser protagonista en un partido importante.

Contreras esta temporada lleva disputado ocho partidos y ha convertido cuatro goles. Lleva la misma cantidad de goles que lleva todo el equipo de la U en la Liga de Primera.

