La U de Chile se ha movido activamente en el mercado de fichajes y eso incluyó negociaciones con Colombia. Lo hizo por ejemplo para ceder a Luciano Pons al Atlético Bucaramanga, que al cabo de la campaña 2025 hizo efectiva la opción de compra por el goleador trasandino.

Y si bien no hubo tratativas directas, también Rodrigo Contreras dejó el Romántico Viajero para emigrar a la máxima categoría del balompié cafetalero. Los azules decidieron no quedarse con el Tucu, quien arribó a Millonarios a préstamo desde Deportes Antofagasta.

Contreras ha tenido un buen comienzo en los Millos, donde suma dos goles en cuatro partidos. Eso sí, en la cuarta jornada dejó una imagen que se hizo viral. Un gol que parecía inevitable, pero que el Tucu Contreras falló de manera increíble tras un centro rasante de Leonardo Castro.

“Está buena la que hizo Julián, centro por tierra de Leo Castro, ¡noooo!… cómo puede ser, cómo hago para explicar lo que acaba de ocurrir, Contreras”, narró el relator de Win Sports, la estación televisiva que tiene los derechos de la máxima categoría colombiana.

La jugada de Rodrigo Contreras desde un ángulo. (Captura Win Sports TV).

Fue, para colmo, en un empate sin goles entre Millonarios y Deportivo Independiente Medellín. Literalmente nadie pudo entender cómo Contreras falló su remate prácticamente en la boca del arco desguarnecido. Pero elevó su tiro increíblemente.

Esa ocasión que falló el ex U de Chile Rodrigo Contreras en Colombia provocó un relato para la risa en el citado canal de televisión. “Te comiste ese gol con papas a la francesa y salsa rosada”, introdujo el relator de Win Sports TV como para graficar su sorpresa.

Otra imagen del Tucu Contreras y ese gol errado.

“No entiendo cómo pudo pasar, alguien tiene explicación porque con la física no me da para explicar cómo no fue gol”, aseguró el narrador del encuentro. Para colmo, Millonarios no pudo ganar y quedó con 10 jugadores cerca del final por la expulsión de un chileno.

Rodrigo Ureña recibió la doble amonestación en los 86 minutos y dejó con uno menos a su equipo. En tanto, el Tucu Contreras jugó todo el encuentro y fue amonestado en el tiempo agregado de la segunda etapa. Y ya mira de frente el duelo ante Deportivo Pereira del 5 de febrero desde las 22 horas.

En la zona mixta, Contreras sacó la voz. “Nunca me pasó algo así en los años que llevo de carrera. Hay que corregirlo cuanto antes, no podemos jugar en una cancha en este estado. Muchas canchas acá están en mal estado, aunque no es una excusa para lo que pasamos como equipo”, dijo.

Sobre la misma línea, le consultaron si eso le provocó el fallo. “Fue una pelota rápida, picó muy rápido, me pegó en el tobillo y se levantó. Son cosas que a veces pasan. Lamentablemente me tocó a mí. Desde mañana veremos la idea del profe nuevo para empezar a ganar, este club lo necesita cuanto antes”, sentenció Contreras.

Así va Millonarios en la tabla de posiciones

Millonarios está muy cerca de los puestos de abajo en la tabla de posiciones en el Torneo Apertura de la primera división de Colombia.