Universidad de Chile debe resolver con urgencias algunas situaciones en el mercado de fichajes para la temporada 2026, como, por ejemplo, la continuidad de Rodrigo Contreras.

El delantero argentino estuvo en la presente temporada a préstamo en la U desde Deportes Antofagasta, por lo que los azules tienen un plazo hasta el 20 de diciembre para ocupar la opción de compra de su pase.

Algo que, por ahora, todavía no sucede y está lejos de ser una opción, por lo que ya han aparecido ofertas concretas como la del fútbol de Colombia con Millonarios.

Pero hay un gran problema en esa operación, porque, según detallan, el Tucu Contreras tiene decidido jugar su última carta, pero para poder continuar en Universidad de Chile.

Rodrigo Contreras no logró consolidarse en la U.

Millonarios presentó oferta por Rodrigo Contreras

Según precisa el periodista Matías Larraín, de radio Cooperativa, hay novedades con Rodrigo Contreras, luego de una primera oferta desde Millonarios de Colombia por su carta.

En sus redes sociales asegura que el delantero “busca seguir a toda costa en Universidad de Chile”, por lo que aguardan hasta el final de la fecha tope para tomar una decisión.

El atacante tiene contrato hasta 2027 con Deportes Antofagasta, aunque con su alto sueldo no es opción de que se quede en la Primera B con el cuadro del norte del país.

En ese sentido, las próximas horas serán claves para un nuevo acuerdo con la U o tomar la chance del fútbol de Colombia, aunque la distancia por su situación familiar puede ser una piedra de tope.

