Colo Colo descarta a un seleccionado nacional para quedarse con Jeyson Rojas: “Lo repatriamos”

Jeyson Rojas será el segundo lateral derecho de Colo Colo, descartando la llegada de una figura del campeonato.

Por Javiera García L.

"Vamos a repatriar a Jeyson Rojas", confirmaron en Colo Colo
© JAVIER TORRES/PHOTOSPORT"Vamos a repatriar a Jeyson Rojas", confirmaron en Colo Colo

Colo Colo anunció sus primeros movimientos del mercado de fichajes. Este viernes, el directorio de Blanco y Negro aprobó la llegada de Matías Fernández y confirmó a otro “refuerzo” para la temporada 2026.

En el Monumental, Aníbal Mosa dio detalles de las decisiones que se tomaron durante esta jornada. Primero, el presidente de ByN aseguró que Fernando Ortiz eligió al lateral derecho de Independiente del Valle.

“Teníamos alrededor de cinco alternativas, después bajamos a tres y esas se las hicimos llegar al DT. Le pedimos que los clasificara y el número uno para él era Matías Fernández“, confirmó.

Luego, el empresario confirmó una inesperada noticia: “Vamos a repatriar a nuestro querido Jeyson Rojas, que va a ser el segundo lateral derecho, hizo una buena temporada en Deportes La Serena”.

Colo Colo decidió quedarse con Jeyson Rojas para 2026, descartando a Francisco Salinas | Photosport

Colo Colo decidió quedarse con Jeyson Rojas para 2026, descartando a Francisco Salinas | Photosport

Jeyson Rojas se queda en Colo Colo: Francisco Salinas descartado

Con estas dos determinaciones, Colo Colo define el primero de los puestos que buscaba reforzar. Matías Fernández y Jeyson Rojas reemplazarán a Mauricio Isla y Óscar Opazo, y no llegará nadie más en dicha posición.

Esto significa que Francisco Salinas, defensor de Coquimbo Unido, no llegará al Estadio Monumental. “Salinas descartado. No tenemos más llegadas para el puesto de lateral derecho“, confirmó Aníbal Mosa.

