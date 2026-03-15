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Universidad de Chile

Ya sonó para dirigir a Everton: El DT argentino que asoma como candidato para U de Chile

Los azules siguen en la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Francisco Meneghini.

Por Patricio Echagüe

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La U sigue en la búsqueda de un nuevo DT tras el adiós de Paqui.
© Photosport.La U sigue en la búsqueda de un nuevo DT tras el adiós de Paqui.

Universidad de Chile sigue disfrutando de lo que fue su buena victoria sobre Coquimbo Unido en el Sánchez Rumoroso. De la mano del interino Jhon Valladares los azules sumaron tres puntos de oro y ganaron confianza de cara al receso en la Liga de Primera 2026.

Esta pausa la dirigencia la quiere aprovechar para dar con el director técnico idóneo que reemplace de manera definitiva a Francisco Meneghini. La idea es que los buenos resultados se hagan una constante y para eso mucho margen de maniobra no hay.

En ese sentido en las últimas horas llegó un CV más que interesante a la oficinas de Azul Azul. Se trata de un argentino que hasta hace poco asomó como opción para dirigir a Everton, pero que finalmente se terminó de caer.

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Javier Gandolfi asoma como alternativa en Universidad de Chile

De acuerdo a información entregada por el sitio BolaVip Chile, el argentino Javier Gandolfi envió su CV para ofrecerse para dirigir a la U. El DT cuenta con pasos por Talleres de Córdoba, Independiente del Valle y Atlético Nacional.

En su paso por Colombia el trasandino dirigió 51 partidos, donde ganó 22, empató 17 y perdió 12, logrando un 54.25% de rendimiento. Además, en Medellín ganó la Superliga de Colombia 2025 tras superar en penales al Atlético Bucaramanga.

Javier Gandolfi envió su CV para dirigir a Universidad de Chile. | Foto: Getty Images.

Javier Gandolfi envió su CV para dirigir a Universidad de Chile. | Foto: Getty Images.

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“Su experiencia en Independiente del Valle es un activo clave, considerando que la U busca replicar un modelo exitoso de integración entre el primer equipo y las divisiones inferiores”, detalló el mencionado medio.

Así las cosas, la lista opciones que maneja la U para asumir de manera definitiva el cargo de DT sigue creciendo. Cabe recordar que en Azul Azul se pusieron como fecha limite los últimos días de marzo para dar con el nuevo entrenador.

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En síntesis

  • El entrenador argentino Javier Gandolfi envió su currículum para dirigir a la Universidad de Chile.
  • Javier Gandolfi registra un rendimiento del 54.25% tras dirigir 51 partidos en el fútbol colombiano.
  • La dirigencia de Azul Azul fijó los últimos días de marzo como plazo para el nuevo DT.
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