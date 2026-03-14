Universidad de Chile trabaja en la llegada del entrenador que sucederá a Francisco Meneghini. Fue así como apareció un sorpresivo nombre al listado: Fernando Gago.

El Romántico Viajero no tuvo éxito con Paqui en la banca y una serie de malos resultados, sumada a la eliminación de la Copa Sudamericana ante Palestino, le costaron la salida. Jhon Valladares quedó como técnico interino a la espera de la llegada del reemplazante definitivo.

Gago a U. de Chile

No ha pasado ni una semana del adiós de Francisco Meneghini de Universidad de Chile y la danza de nombres para ocupar su viejo puesto es eterna. Si bien se dio por hecho al uruguayo Jorge Fossati, las negociaciones no han prosperado.

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Claro que sorpresa total causó durante esta jornada la noticia de que un nuevo nombre que se sumó al listado y que tiene la aprobación total de la dirigencia. De acuerdo a César Luis Merlo, el Romántico Viajero le pidió a Fernando Gago que sea su DT.

“La U de Chile le ofreció el cargo de entrenador a Fernando Gago. El ex DT de Boca se encuentra analizando diversos escenarios de la institución para luego dar una respuesta“, indicó Merlo en la red social X.

Gago tuvo una exitosa carrera como futbolista, destacando en Boca Juniors, Real Madrid y la selección argentina, entre otras camisetas. Tras su retiro, comenzó su carrera como entrenador, donde ha dirigido a Aldosivi, Racing, Chivas de Guadalajara, a los Xeneizes y Necaxa, donde dirigió por última vez en el segundo semestre del 2025. Hoy está libre.

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Gago en su último paso en Necaxa. Imagen: Getty

Los mayores éxitos de Fernando Gago como entrenador han sido en Racing, donde ganó dos títulos. En Boca, el club con el que está más identificado, no logró triunfar y fue despedido luego de perder un clásico ante River Plate en el primer semestre de 2025. Ahora analiza la oferta de Universidad de Chile.

En resumen:

Fernando Gago recibió una oferta formal para asumir como director técnico de Universidad de Chile.

recibió una oferta formal para asumir como director técnico de Universidad de Chile. El entrenador argentino dirigió por última vez al Necaxa durante el segundo semestre de 2025.

durante el segundo semestre de 2025. Jhon Valladares se mantiene como técnico interino tras la salida de Francisco Meneghini del club.

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