Los celestes tienen dos opciones a la espera como estadios, pero su batalla por jugar en El Teniente ya inició en los escritorios del organismo sudamericano.

O’Higgins de Rancagua sigue moviéndose a la velocidad de la luz en sus gestiones para jugar con Boca Juniors en Rancagua. La Copa Sudamericana ya tiene día y horario para los duelos, aunque la revancha en Chile quedó con “estadio por confirmar”.

Si bien por aforo los celestes no cumplen con el requisito mínimo de 20 mil personas en el Codelco El Teniente, la dirigencia encabezada por Matías Ahumada peleará su chance con Conmebol. Misma situación se da con Coquimbo y Platense.

O’Higgins ya está pidiendo jugar en Rancagua y no piensan en plazos. Los celestes preguntan en Conmebol y ellos responden, en un diálogo que ya comenzó sus gestiones, según supo RedGol.

O’Higgins y las dudas por el Estadio Nacional

O’Higgins tiene al Codelco El Teniente como plan A, B y C para recibir a Boca Juniors en Copa Sudamericana. Sin embargo, de todas maneras deben mirar otros recintos en caso de obtener el portazo final en Conmebol.

O’Higgins pelea por jugar en su casa /Photosport

En relación al Estadio Nacional como opción, es una posibilidad al igual que el Elías Figueroa Brander, según averiguó RedGol. Sin embargo, el horario tarde y la fecha invernal perjudican las arcas económicas, a pesar de la fiel hinchada celeste.

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Por eso en el Monasterio se la juegan para que Conmebol les permita jugar en el Codelco El Teniente la revancha ante Boca, para competir a estadio lleno. El organismo tiene la última palabra estos días, ya que aún el recinto está “por confirmar”.

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El Capo de Provincia jugará la ida de los playoffs en La Bombonera, el 23 de julio en La Bombonera, a las 20:30 horas de Chile. La revancha será el 29 del mismo mes, a las 21.30 en nuestro país, pero aún sin estadio definido.